Izgubio/la si kilograme i vratio ih nazad? Ovo je greška koju većina radi

U današnjem svijetu prepunom izbora, često se susrećemo s rečenicom: "Izgubila sam 20 kilograma u godinu dana, ali kada sam prestala paziti, sve mi se vratilo natrag."

I nije to rijedak slučaj. Mnogi su se našli u sličnoj situaciji – s puno truda, odricanja i discipline skinu višak kilograma, osjećaju se ponosno, samopouzdano, ali onda, neprimjetno i tiho, kilogrami se počnu vraćati. Mjesec po mjesec – i sve se vrati na staro. Što se zapravo događa?

Cilj je bio krivo postavljen.

Problem najčešće nije u volji, ni u trudu, nego u tome što je krajnji cilj postavljen samo kao broj na vagi – izgubiti kilograme. A kad brojka padne, kao da se zadatak završio. Međutim, ono što se često zanemaruje jest promjena navika. Prava, dubinska, svakodnevna promjena načina života koja traje i kad skinemo kilograme.

Jer, ako navike ostanu iste, tijelo će se uvijek vraćati u poznato stanje. Čim prestanemo s restrikcijama i "paziti", vraćamo se starim obrascima – i kilogramima.

Mozak treba nove puteve, ne nove dijete.

Da bi rezultati ostali trajni, potrebno je nešto puno važnije od dijete: automatizacija. To znači stvoriti svakodnevne rutine koje postaju normalne, lagane i prirodne – bez stresa i velikih odricanja.

Kada mozak prihvati određene prehrambene obrasce kao svakodnevicu – recimo, konzumaciju cjelovitih namirnica, redovite obroke, kretanje koje nas veseli – tada tijelo ne samo da održava novu težinu, nego i funkcionira bolje.

Takve navike donose puno više od promjene izgleda. One popravljaju raspoloženje tijekom dana, smanjuju nagle skokove inzulina, čuvaju srce, smanjuju rizik od kardiovaskularnih bolesti i metaboličkog sindroma.

Rezultati dolaze sporije, ali ostaju.

Usporeni pristup nije popularan, ali je jedini održiv. Umjesto brzih dijeta i rigoroznih planova koje ne možemo dugo izdržati, ključ je u postepenom mijenjanju načina života. To uključuje i kretanje koje volimo, aktivnosti koje nas ne opterećuju, ali nas pokreću.

To je put koji vas neće dovesti samo do cilja – nego će vas tamo i zadržati. I ne, to nije lagano. Ali je moguće.

Zato sljedeći put kad kreneš skidati kilograme, postavi si drugačiji cilj:

Ne želim samo smršavjeti.

Želim živjeti drugačije.

I kada tako kreneš – nema više povratka na staro. Samo naprijed.