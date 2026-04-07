STEM proljeće u punom zamahu: Nove radionice robotike i dronova za djecu u projektu FAUST

Projekt FAUST – FPV Akademija u Splitu nastavlja s intenzivnim aktivnostima i u travnju 2026., donoseći niz edukativnih STEM radionica za osnovnoškolce te javni događaj za sve građane. Radionice su namijenjene učenicima od 1. do 8. razreda, a cilj im je kroz praktičan rad približiti svijet robotike, programiranja i dronova te potaknuti razvoj digitalnih i tehničkih vještina kod djece. Sudjelovanje u svim aktivnostima je besplatno, zahvaljujući financiranju iz sredstava Europske unije i proračuna Republike Hrvatske.

Radionice u Sinju, Obrovcu Sinjskom i Splitu

Tijekom travnja održavaju se radionice u sklopu više ciklusa na tri lokacije – u Sinju, Obrovcu Sinjskom i Splitu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Program započinje uvodnim radionicama kroz koje se učenici upoznaju s osnovama STEM područja, nakon čega slijede teme iz robotike i upravljanja dronovima. U ciklusu radionica u ukupnom trajanju 20 školskih sati proći će teme uvoda u robotiku, osnova programiranja, izrade aplikacija i korištenja dronova. Radionice će se odvijati po sljedećem rasporedu:

ciklus: 11. travnja 2026. - 23.svibnja 2026. na lokaciji: OŠ Fra Pavla Vučkovića, Alkarsko trkalište b.b. 21230 Sinj, maksimalni broj polaznika 30, radionice 11.4., 25.4., 9.5., 16.5. i 23.5. (9.00 - 12.00 sati) ciklus: 18. travnja 2026. - 6.lipnja 2026. na lokaciji: RZC Adriatic, Ruđera Boškovića 20, 21000 Split, maksimalni broj polaznika 30, radionice 18.4., 25.4., 9.5., 23.5. i 6.6.(9.00 - 12.00 sati) ciklus: 13. travnja 2026. - 11. svibnja 2026. na lokaciji: Osnovna škola Ivana Mažuranića Obrovac Sinjski,Obrovac Sinjski 242/C, maksimalni broj polaznika 15, radionice 13.4., 20.4., 27.4., 4.5. i 11.5. (14:45- 17:45 sati)

Javni poziv je otvoren do 8. travnja 2026. (12.00 sati) godine za sve cikluse, a prijaviti se možete na mrežnim stranicama projekta faust.izvrsna.hr.

FAUST.FPV.DAY 15 – javni događaj otvoren za građane

Poseban naglasak u travnju stavljen je na javni događaj: FAUST.FPV.DAY 15, koji će se odvijati 11.travnja od 10:00 do 13:00 u ulici Matice hrvatske 11 na platou ispred III.gimnazije. Riječ je o javnoj manifestaciji otvorenoj za sve posjetitelje, na kojoj će građani imati priliku vidjeti demonstracije dronova i FPV letenja na simulatorima.

Ovakvi događaji posebno su atraktivni za djecu i mlade, ali i roditelje koji žele saznati više o mogućnostima uključivanja u STEM aktivnosti. Projekt FAUST (SF.2.4.06.04.0023) provodi se u partnerstvu s relevantnim obrazovnim i znanstvenim institucijama, uključujući Udrugu Mladi robotičari Split, Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, CARNET i Filozofski fakultet u Osijeku. Kroz kontinuirane radionice i javne događaje, projekt aktivno doprinosi popularizaciji znanosti i tehnologije među djecom te potiče razvoj budućih inovatora.

Za više informacija o projektu i nadolazećim aktivnostima posjetite: https://faust.izvrsna.hr/