Stela Rade prekinula nastup regionalne zvijezde zbog hitne intervencije

Slovensko-crnogorska kraljica balkanskog trapa Senidah ovih dana je boravila u Hrvatskoj gdje je održala koncerte u zagrebačkom klubu Mint i u splitskim Gripama. Publika nije skrivala uzbuđenje zbog dolaska glazbene zvijezde, pjevajući sve njezine hitove, no pjevačica je u jednom trenutku morala zaustaviti zagrebački koncert zbog iznenadne situacije.

Naša pjevačica Stela Rade iznenada se popela na pozornicu kako bi pozvala pomoć. Njezinoj majci Lidiji naglo je pozlilo dok su stajale u prvom redu, a vidno uspaničena Stela pokušala je dozvati pomoć te prekinula Senidin nastup, piše dnevnik.hr.

U prvom trenutku je nastao kaos jer su zaštitari pomislili kako je riječ o obožavateljici koja pokušava doći do Senidah, pa su krenuli do nje kako bi je uklonili, no kada je postalo jasno da se radi o hitnoj situaciji, Senidah je prekinula koncert i uputila zaštitare i osoblje.

"Slušajte me, ovdje dolje. Provjerite odmah", rekla je Senidah zaštitarima koji su Lidiji pružili pomoć, nakon čega je Stela otišla s pozornice i došla do svoje majke. Nakon što je situacija stavljena pod kontrolu, Senidah se zahvalila na razumijevanju i nastavila koncert.

Stela, koja je nedavno objavila novi singl "Da srce odmorim", oglasila se na Instagramu, zahvalivši se i poručivši kako je Lidija dobro, javlja dnevnik.hr.

"U jednom trenutku sam primijetila da je mojoj mami pozlilo u publici. To je nešto na što se ne možeš pripremiti, i mogu samo reći da me u sekundi obuzela panika i briga. U takvim trenucima ne razmišljaš ni o pozornici ni o tome ko je na njoj — samo o tome kako što brže pomoći osobi koju najviše voliš", napisala je Stela, dodavši kako je reagirala instiktivno.