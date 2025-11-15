Statistika je jasna. Koliko se u Hrvatskoj obavi pobačaja na zahtjev? Evo detaljnog odgovora

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), broj legalno induciranih pobačaja, odnosno pobačaja na zahtjev trudnice, u Hrvatskoj posljednjih petnaest godina bilježi značajne oscilacije, ali i jasan dugoročni trend smanjenja.

Najveći broj prije desetak godina

Statistika pokazuje da je Hrvatska najveći udio legalno induciranih pobačaja na 100 poroda imala 2011. godine, kada je zabilježeno 10,7 pobačaja na zahtjev na 100 poroda. To je ujedno i najviša razina u promatranom razdoblju od 2009. do 2024. godine.

Nakon toga bilježi se kontinuirani pad. Do 2017. taj se pokazatelj smanjio na 6,7, što je najniži zabilježeni broj u zadnjih petnaest godina. Od 2018. nadalje vrijednosti se kreću između približno 7 i 9, uz manja godišnja odstupanja.

U apsolutnim brojkama, 2011. je također bila jedna od godina s najvećim brojem legalno induciranih pobačaja — 4.347 zahvata. Kroz sljedećih deset godina taj se broj postupno smanjivao pa je 2017. pao na 2.416, što je značajan pad u odnosu na početak desetljeća.

Trend pada nastavio se i nakon 2017., uz ponešto variranja. Posljednjih nekoliko godina kreće se oko tri tisuće zahvata godišnje.

Blagi porast u 2023. i pad u 2024.

U 2023. godini zabilježeno je 3.015 legalno induciranih pobačaja, dok je u 2024. njihov broj blago pao na 2.828. Iako se radi o padu, on nije dramatičan i uklapa se u opći trend stabilizacije broja pobačaja na zahtjev oko vrijednosti od 2.500 do 3.000 godišnje.

Udio legalno induciranih pobačaja među svim pobačajima 2024. iznosio je 35,2 %, što je također među nižim udjelima u odnosu na razdoblje do 2015., kada je taj udio često prelazio 40 %.

Osim spontanih pobačaja, kojih je 2024. zabilježeno 1.479, ostale vrste pobačaja (koje uključuju medicinski indicirane i druge kategorije) činile su 3.726 zahvata. Time je ukupni broj pobačaja u Hrvatskoj 2024. iznosio 8.033.