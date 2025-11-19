Statičar upozorava: Zgrada Vjesnika ostaje opasna, dronovi otkrili oštećenja nosivih stupova

Neboder Vjesnika u Zagrebu izgorio je u velikom požaru koji je buknuo u ponedjeljak navečer.

Na terenu su i danas policija i vatrogasci, a promet Slavonskom avenijom prema istoku te podvožnjak koji ide ispod Savske potpuno je zatvoren.

Statičari su obavili prvotne stručne preglede, ali situacija će se još neko vrijeme kontrolirati. U suradnji s vatrogascima sama zgrada se snima izvana s nekoliko dronova te se pregledavaju snimke ne bi li se utvrdilo trenutno stanje.

Također, posao statičara je detaljno pregledati konstrukciju i procijeniti stabilnost zgrade.

Ovisno o njihovoj procjeni, vatrogasci čekaju zeleno svjetlo kako bi mogli ponovno ući u zgradu i dovršiti gašenje preostalih žarišta.

"Čeka se odluka statičara da odluče hoćemo li ulaziti unutar objekta, da raskopamo i dogasimo opožarene dijelove koji se još izdimljavaju", istaknuo je zapovjednik JVP Grada Zagreba Siniša Jembrih, piše HRT.

Izgorio je i dio arhive Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, ali šteta ne bi trebala biti velika. Ministar Marin Piletić rekao je da je velik dio dokumentacije koji je tamo bio, već pripreman za uništavanje.

- Od službi koje su tamo imale arhivu tražimo podatke što je bi-lo novijeg datuma kako bismo utrdili jasan trag što je završilo tamo, a što je u digitalnom obliku na našim platformama i može se rekonstruirati, rekao je Piletić.

Preliminarno je utvrđeno da je kvar protupožarnog sustava omogućio brzo širenje požara, objavio je HRT.

Statičar Mario Uroš s Građevinskog fakulteta ponudio je detalje aktualne situacije.

"Jutros smo napravili pregled dronovima izvana jer se unutra nije moglo njima. Bilo nam je to dovoljno da napravimo kvalitetni vizualni presjek. Naravno, unutra je puno materijala izgorenog i dogorenog. Zaključak je takav da zgrada ostaje takva da se unutra ne može ulaziti. Vatrogasne službe su napravile 99 posto posla, a jedan posto je izdimljavanje koje će se vrlo brzo ugasiti. Kroz narednih nekoliko dana moramo vidjeti kako će se ponašati pukotine na nosivim stupovima. Krajem tjedna ili u ponedjeljak će se napraviti cijela analiza, kad utvrdimo šire li se pukotine. Ove trenutne mjere zasad vrijede i držimo ih, sve dok ne utvrdimo što se dogodilo i u kojem stanju su svi elementi. Smatramo da je konstrukcija izgubila dio početne nosivosti te je nesigurna za boravak ljudi u njoj."