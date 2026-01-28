Stari račun s benzinske iz ’98. digao Reddit na noge: Ono što piše na njemu mnoge je zateklo

Fotografija starog računa s benzinske postaje Ine ovih dana kruži Redditom i skuplja stotine reakcija. Objavljen na r/croatia, "račun s Ine iz 98'" pokrenuo je lavinu komentara – od nostalgičnih uspomena do usporedbi s današnjim cijenama goriva.
Što se vidi na računu?
Prema podacima s fotografije, riječ je o računu INA d.d., datum i vrijeme kupnje su 24. srpnja 1998. u 19:07.
Na računu stoji da je natočeno:
- Eurosuper BMB-95
- Količina: 57,14 litara
- Jedinična cijena: 3,85 kuna po litri
- Ukupan iznos: 220,00 kuna
- Vidljiv je i obračun PDV-a od 22% (osnovica 180,33 kn, PDV 39,67 kn)
Drugim riječima, riječ je o punjenju koje je tada izgledalo sasvim uobičajeno, a danas mnogima zvuči gotovo nestvarno.
A koliko gorivo košta danas u Hrvatskoj?
Prema aktualnim podacima za 28. siječnja 2026., medijan cijena goriva u Hrvatskoj iznosi:
- Eurosuper 95: oko 1,42 €/L
- Eurodizel: oko 1,41 €/L
Cijene se mogu razlikovati ovisno o lokaciji i distributeru, a postaje uz autoceste u pravilu su skuplje.
"Tada i sada" u jednoj fotografiji
Račun iz 1998. za mnoge je postao mali "vremenski stroj" – podsjetnik na razdoblje kad se gorivo plaćalo u kunama, a iznosi na pumpi izgledali potpuno drugačije. I baš zato je jedna izblijedjela potvrda s benzinske postaje ponovno završila u centru pažnje – ovaj put na internetu.