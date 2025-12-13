Close Menu

Stari dobri dance raspametio Kaštelane. E.T., Simplicia i Senna M napravili atmosferu za pamćenje

Pogledajte atmosferu u galeriji

Stari dobri hrvatski dance vratio se na pozornicu i raspametio kaštelansku publiku. U sklopu adventskih događanja u Kaštel Lukšiću vrhunskom glazbom i plesnom atmosferom okupljene su počastili legende dance scene, grupa E.T., Simplicia i Senna M.

Prepun Novi park pokazatelj je kako je ova vrsta glazbe ima poklonike i danas. Bezvremenski hitovi devedesetih rasplesali su publiku, a Senna M je, čak, dio publike pozvao na pozornicu.

Ludi dance party dobro je zabavio okupljene te još jednom dokazao kako se Kaštelani znaju dobro zabavljati.

senna m 1
