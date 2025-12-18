Starcu na ulici prodao posuđe za 2.000 eura. Završio je u postaji

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjim državljaninom Rumunjske osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela prijevare na štetu 86-godišnjaka.

Sumnjiči ga se da je 19. veljače 2024. godine u Šibeniku, na ulici, prišao 86-godišnjaku i ponudio mu na prodaju posuđe te tom prilikom rekao da je posuđe originalno i vrijedno 2.000 eura. Nakon što mu je oštećeni dao novac, shvatio je da je prevaren, odnosno da se radi o kopiji loše kvalitete.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 45-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

"Upozoravamo građane na ovakve i slične prijevare, te ih pozivamo na oprez, da ne nasjedaju na razne ponude posuđa i drugih predmeta koje im na ulici ili u njihovim domovima nude nepoznate osobe. Naime, prevaranti su spremni vrlo maštovito predstaviti se kao predstavnici i zaposlenici raznih institucija i poduzeća i prezentirati proizvode koje nude na prodaju, međutim tom prilikom vješto iskorištavaju lakovjernost potencijalnih žrtava", upozorava policija.