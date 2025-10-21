Stara godina na novoj imotskoj tržnici: Dičiji doček uz Antu Casha i spektakl za velike i male!

Imotski – grad sa srcem, ponosom i – što je možda i najvažnije – najviše dice po glavi stanovnika u Hrvatskoj, ovog prosinca ide korak dalje i postaje domaćin najvećeg dječjeg dočeka Nove godine u državi!

Pod nazivom “Dičiji doček u Imotskom”, ova manifestacija održat će se 31. prosinca od 10:00 do 13:00 sati na novoj imotskoj tržnici, a cilj joj je jasan: da Imotski postane poznat kao grad koji ne dočekuje Novu godinu samo uz pjesmu i vatromet, nego i kao grad koji slavi – budućnost. A budućnost su dica.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dičiji doček – program za pamćenje

Za mališane će se pripremiti sve što srce poželi – zabavni parkovi, animatori, face painting, klaunovi, glazba, slatkiši i puno smijeha, a točno u 12:00 sati na pozornicu stiže Ante Cash, koji će s klincima i roditeljima zajedno “odbrojati” dječju Novu godinu i zapjevati u svom stilu – s osmijehom, emocijom i pokojim stihom za sve generacije.

Navečer za odrasle – nastup Vanne u 22:00

Kad se mali umore i spakiraju u krevete, od 22:00 na istom mjestu nastupa Vanna, jedna od najvećih hrvatskih glazbenih zvijezda, pa će tako i roditelji i sve generacije Imotske krajine moći dočekati Novu godinu kako i priliči – uz dobru glazbu i slavlje.

Zašto Imotski? Jer Imotski je grad dice.

Dok se ostatak Hrvatske bori s padom nataliteta, Imotski drži tron po prirodnom prirastu – po broju rođene dice po glavi stanovnika, nitko mu nije ni blizu.

I nije to slučajno. Tu se dica ne broje – dica se slave.

Zato Dičiji doček u Imotskom nije samo još jedna zabavna manifestacija – to je poruka: poruka da Imotski zna što je važno, da vjeruje u obitelj, da njeguje zajedništvo i da uz glazbu, spizu i smijeh – gleda u budućnost.

Vidimo se 31.12. na novoj imotskoj tržnici.

Jer dičiji smijeh najlipše zvoni kad je s Imotskog kamena.

I zato – ajmo svi u Imotski. I mali i veliki!