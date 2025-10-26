Stao na cesti da bi pomogao drugom vozaču, a onda je uslijedila - prevara

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 61-godišnjim rumunjskim državljaninom kojeg sumnjiče za prijevaru počinjenu 19. listopada na području Vrbovca.

Prema sumnjama policije, muškarac je oko 17:40 stao uz brzu cestu DC-10 u mjestu Pirakovec s osobnim automobilom litavskih registarskih oznaka te pokušavao zaustaviti vozila stvarajući dojam da mu treba pomoć.

Na njegov poziv odazvao se 35-godišnji vozač kojem se osumnjičeni obratio lošim engleskim, govoreći da nema novca. Kako bi ga prevario, ponudio mu je dva prstena i jedan lančić zlatne boje u zamjenu za gotovinu, predstavljajući ih kao vrijedni nakit. Uz to, predao mu je i posjetnicu s lažnim imenom, čime ga je dodatno uvjerio u autentičnost priče.

Nakon što je shvatio da je riječ o prevari, 35-godišnjak je slučaj prijavio policiji. Šteta se procjenjuje na nekoliko stotina eura.

Osumnjičeni je po završetku istrage predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnijeto posebno izvješće Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu, piše Dnevnik.hr.