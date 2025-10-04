Stanovnici Velog Varoša traže hitnu sanaciju prolaza: "Moramo maknuti ovu sramotu s duše"

Ovako ovih dana izgleda prolaz koji iz Plinarske ulice vodi na Kragića poljanu – zapušten, neoznačen i neprilagođen osobama s invaliditetom. Fotografije i apel poslao nam je čitatelj koji tvrdi kako su se stanovnici Varoša odlučili uhvatiti u koštac s ovim problemom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Jednoglasnom odlukom vijećnika GK Varoš odlučili smo taj prolaz zaštititi, postaviti rukohvate s obje strane i posebno ga označiti. Osobama s invaliditetom taj prolaz bi trebao olakšati i skratiti put do poljane, dok u ovakvim prilikama trebaju kružiti preko parkinga i provlačiti se između auta", poručuje čitatelj.

Problem traje godinama

Prolaz koji spaja dvije važne točke u centru Varoša već dugo je problematičan, osobito za starije i osobe sa smanjenom pokretljivošću. Umjesto da bude siguran i uređen, trenutno predstavlja prepreku.

"Nikakvi rukohvati ni oznake ne mogu garantirati zamišljen projekt bez nas samih. Moramo sve učiniti da ovu sramotu maknemo s duše nas Velovarošana. Ujedinimo se i napravimo po tom pitanju sve što možemo", poručuje stanovnik.