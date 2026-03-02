Stanovnici Slatina, pripremite se: Zbog radova na kolektorima zatvaraju se ulice i očekuju gužve

U ponedjeljak, 2. ožujka počinju radovi na kolektorima u Slatinama, u okviru 2. faze projekta aglomeracije Kaštela-Trogir., izvijestio je VIK.

Kolektor S-1.2 - dio Ulice Rovci prema kućnim brojevima 18, 20 i 22, procijenjeno vrijeme trajanja radova je 3 tjedna

Kolektor S-2.1 - dio Čiovske ulice uz kućne brojeve 10, 14 i 16, procijenjeno vrijeme trajanja radova je 2 tjedna

Kolektor K-3.2 - Zvonimirova obala (u prvoj fazi radova izvodit će se radovi od kućnog broja 74 do broja 111) procijenjeno vrijeme trajanja radova je do 10. svibnja 2026.

Zbog radova je na snazi privremena regulacija prometa prema prikazu na fotografijama.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.