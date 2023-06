STANOVNICI UZNEMIRENI Hrvatska se opet trese: "Tutnji, detonacija kao da kuća propada. Nakon dugo vremena..."

Jutros u 7.45 Banovinu je pogodio novi potres. Magnituda po Richteru je 3.5.

Kako javlja EMSC, epicentar je bio 11 kilometara istočno od Siska i 37 od Zagreba na dubini od 10 kilometara.

"Ljulja, tutnji", pisali su građani.

Eyewitnesses reported shaking in #Croatia 3 min ago (local time 07:45:11)⚠

More info soon! pic.twitter.com/Q1xvRj79OO

— EMSC (@LastQuake) June 25, 2023