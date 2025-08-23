STANJE U PROMETU Pojačan promet na cestama, nesreća na Mljetu

Prema izvješću Hrvatskog autokluba (HAK), tijekom vikenda pojačan je promet na većini hrvatskih prometnica. Usporavanja se bilježe na autocestama, pred naplatnim postajama, na prilazima turističkim odredištima na obali, u trajektnim lukama te na pojedinim graničnim prijelazima.

Na autocesti A1 Zagreb – Ploče – Karamatići povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora te između tunela Mala Kapela i čvora Otočac u smjeru Dubrovnika. Gužve su i pred naplatama Lučko i Demerje u oba smjera.

Na A2 Zagreb – Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 1 kilometar, dok se na A3 Bregana – Lipovac pred naplatom Zagreb istok u smjeru Zagreba vozi u koloni dugoj oko 500 metara. Povećana je gustoća prometa i u oba smjera. Na Istarskom ipsilonu gužve su pred naplatnom postajom Umag u oba smjera.

Na državnoj cesti DC1 kod Udbine zbog radova se vozi usporeno u oba smjera, a na otoku Mljetu, na dionici DC120 između Polača i Rope, promet se zbog prometne nesreće odvija jednim trakom, naizmjenično.

Uz gužve, dodatne probleme stvaraju vremenski uvjeti. Magla mjestimice smanjuje vidljivost u unutrašnjosti, a na sjevernom Jadranu kolnici su mokri i skliski zbog kiše. Iz HAK-a apeliraju na vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju siguran razmak među vozilima.

Podsjećamo, danas do 14 sati te sutra od 12 do 23 sata vrijedi zabrana prometa za teretna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i na državnoj cesti DC1.