Stanje u prometu: Nesreća na autocesti, ograničenja zbog bure na Jadranskoj magistrali

Prema izvješću Hrvatskog autokluba (HAK) od nedjelje, 19. listopada u 7:30 sati, jutro je obilježeno s nekoliko izvanrednih situacija na cestama.

Na autocesti A3 Bregana–Lipovac, između čvorova Babina Greda i Županja (267. km), dogodila se prometna nesreća u smjeru Lipovca. Promet se na tom dijelu odvija jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine, pa se vozačima savjetuje oprez i strpljenje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na istoj autocesti, na dionici između 200. i 199. kilometra u smjeru Bregane, na kolniku je uočen predmet zbog kojeg se promet također vodi samo jednom trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h.

Probleme uzrokuje i jaka bura – na dijelu Jadranske magistrale (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja uvedena je zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila).

Osim vremenskih poteškoća, promet se otežano odvija i zbog sportskog događanja: državna cesta DC56 Benkovac–Šibenik zatvorena je u Skradinu zbog održavanja automobilističke utrke. Za vrijeme trajanja utrke obilazak je moguć autocestom A1.