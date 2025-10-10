STANJE NA BILICAMA JE ALARMANTNO One su posvuda - u madracima, u posteljini, u štokovima: 'A mogu izazvati i anafilaktički šok!'

Splitski zatvorenici ne češu se ni od dosade ni nervoze, nego zbog stjenica. Jedan od njih u četvrtak je na sudu simulirao pokret otresanja stjenica s odjeće no one u sudnici nisu uočene pa je sutkinja ročište održala. Potvrđeno je to s Općinskog suda u Splitu.

"Ja sam kontaktirala jednogod svojih kolega odvjetnika koji mi je kazao da je prije mjesec dana kući donio stjenice i da je imao ugrize po tijelu", rekla je za RTL odvjetnica Doris Košta.

Da stjenica ima u zatvoru, ne krije ni resorno ministarstvo. Kažu da su u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo izradili Protokol za suzbijanje stjenica, koje se pojavljuju i u drugim kaznenim tijelima. Zato planiraju dio zatvorenika i premjestiti iz splitskog zatvora.

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i uprave ovo je odgovorilo na pitanje o stjenicama: "Provodimo aktivnosti pripreme izmještaja oko 30 osoba lišenih slobode u druga kaznena tijela radi pražnjenja smještajnih kapaciteta na dulje razdoblje kako bi se pristupilo preuređenju prostora i instalacija u zatvoru te neometanom provođenju dovoljne količine insekticidnih tretmana potrebnih da bi se u potpunosti suzbila infestacija."

Jedina sreća je što stjenice ne šire bolesti. No to nipošto ne znači da su samo dosadne.

Biljana Apostolska, profesorica na Odjelu za biologiju PMF-a Split, govori nam: "Njihovi ugrizi mogu kod ljudi koji su inače skloni alergijama mogu izazvati jake alergijske reakcije, a u najgorim slučajevima čak i anafilaktički šok."

Zbog klimatskih promjena, kaže ova stručnjakinja, razmnožavaju se dva puta brže nego prije, a zavlače se baš svagdje. Dodaje: "Stjenice se zadržavaju u svim mogućim tekstilnim predmetima - madracima, posteljini, odjeći zatvorenika, ali, isto tako, naseljavaju i kutne letve, štokove od vrata, zavlače se u pukotine u zidovima. One preko noći izlaze vani i hrane se krvlju, u ovom slučaju zatvorenika."

U opasnosti nisu samo osobe lišene slobode, nego i svi koji rade u zatvorskom sustavu. I tu opasnost od širenja ne staje jer se dva puta na tjedan odjeća zatvorenika iznosi iz zatvora, nosi se kući na pranje, a tu su i posjete.

Problem sa stjenicama na Bilicama prvi put je spomenut još 2003. godine. Ovog ljeta s teškim su ozljedama u bolnici završili jedan pravosudni policajac i devetorica zatvorenika nakon što je jedan od njih izazvao požar paleći madrac kako bi se u svojoj ćeliji riješio upornih krvopija.

Upravo je žalosno što nitko do sada nije reagirao na način, a prvenstveno mislim na Državni inspektorat jer je to najezda na koju ukazujemo više od godinu dana.

Iz Državnog inspektorata kažu da ih o stjenicama na Bilicama nitko nije obavijestio, iako su to iz zatvora bili dužni učiniti. Čekamo odgovor Ministarstva pravosuđa.