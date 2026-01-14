Close Menu

Stanje kod dvorane na Mejašima ravno je katastrofi. Ali to nije jedini problem – horor je nešto drugo: "Tamo je kontejner koji je očito poligon za konzumaciju ilegalnih supstanci"

Što napraviti da se ovo riješi?
Mejaši, Kila

Dalmaciji Danas javila se čitateljica (podaci su poznati redakciji) koja tvrdi da je stanje na školskom igralištu pokraj školske dvorane na Mejašima "užasno", posebno kada ondje dolazi s djecom. Kako navodi, najveći problem vidi u kontejneru koji se nalazi uz igralište, za koji sumnja da ga "mladi momci" koriste za konzumaciju marihuane.

"Najveći problem su mladi momci u kontejneru pored igrališta. Nagađam da ne čitaju lektiru unutra jer sve smrdi po marihuani", poručila je čitateljica.

Mejaši

"Zašto mala djeca moraju udisati takve stvari?"

U svojoj poruci postavlja pitanje svrhe kontejnera u neposrednoj blizini djece te tko dopušta da se takva situacija događa uz igralište. "Koja je svrha tog kontejnera u blizini djece na igralištu i tko to dopušta, pitanje je za neke druge institucije i predstavnike zakona", navodi čitateljica, dodajući: "Zašto mala djeca moraju udisati takve stvari? Zašto se odmah do igrališta nalazi kontejner koji je očito poligon za konzumaciju ilegalnih supstanci?"

Osim dima, upozorava i na, kako tvrdi, loše stanje na samom igralištu i oko njega. Prema njezinim riječima, prostor je onečišćen opušcima, staklom i raznim smećem. "Dalje, na igralištu i oko njega sve je puno opušaka marihuane, stakla, raznoraznog smeća", stoji u poruci.

"Ovo je jedino igralište"

Čitateljica naglašava da, prema njezinim riječima, roditelji na Mejašima nemaju drugo igralište na koje bi mogli odvesti djecu bez bojazni od "posrednog udisanja dima marihuane i cigareta".

"Ovo je jedino igralište. Mi roditelji nemamo drugo igralište na Mejašima gdje možemo odvesti djecu bez straha od posrednog udisanja dima marihuane i cigareta", poručuje te moli da se "učini nešto po ovom pitanju".

Navodi i da je već poslala molbu Gradu Splitu i školi Mejaši, no tvrdi da reakcije nije bilo. "Poslala sam ovu molbu Gradu Splitu i školi Mejaši, ali nema reakcije, nažalost", zaključuje čitateljica.

"Na tom području djeluje lokalna udruga koja održava igralište"

Dalmacija Danas kontaktirala je predsjednika Gradskog kotara Mejaši Tonija Piplicu, a on nam je rekao da GK (nažalost) nema ovlasti nad tim prostorima niti nad tim igralištem.

"Na tom području djeluje lokalna udruga koja održava igralište, a sve ostale detalje mora se pitati Grad Split jer Gradski kotar zaista nema veze niti doticaja s tim dijelom kvarta, niti možemo na bilo što utjecati", kazao nam je Piplica.

Toni Piplica

Poslali smo upit Gradu Splitu i pitali jesu li dobili ikakvu prijavu od građana Mejaša te što mogu po tom pitanju učiniti. Očekujemo odgovor.

