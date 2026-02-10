Stanivuković temeljito pretresen na ulasku u Hrvatsku: "Morao sam platiti 700 eura zbog govora u Lici i Dalmaciji"

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković zadržan je na ulasku u Hrvatsku, gdje je nad njim obavljen temeljit policijski pregled. Prema dostupnim informacijama s terena portala Hercegovina.info, Stanivuković je u Hrvatsku pokušao ući preko graničnog prijelaza Gradiška, gdje su ga hrvatski policijski službenici detaljno pregledali, kao i skupocjeni Mercedes kojim je upravljao.

Za sada nema službenih informacija o razlozima pojačane kontrole, no događaj je izazvao pozornost javnosti s obzirom na ranije kontroverze povezane s istupima gradonačelnika Banje Luke na teritoriju Hrvatske.

Stanivuković je ranije boravio u Hrvatskoj, kada je u Gračacu sudjelovao na Svetosavskoj akademiji. Tijekom govora tom je prilikom izazvao oštre reakcije u hrvatskoj javnosti jer je u svom obraćanju spominjao i veličao Republiku Srpsku Krajinu, paradržavnu tvorevinu koja je postojala na dijelu teritorija Hrvatske tijekom rata od 1991. do 1995. godine.

"700 eura je kazna koju sam morao platiti zbog govora koji sam održao u Lici i Dalmaciji", kazao je u videu.

U tom je govoru poručio kako se u Banjoj Luci „ne zaboravljaju Republika Srpska Krajina i Oluja“, naglašavajući stradanja srpskog stanovništva te govoreći o tim krajevima kao „našima“. Takve izjave protumačene su kao provokativne i suprotne ustavnom poretku Republike Hrvatske.

Na Stanivukovićeve izjave tada je reagirao načelnik općine Gračac Goran Đekić, koji je poručio da takav govor nije doprinio suživotu i stabilnosti lokalne zajednice. Istaknuo je kako su takve poruke nepotrebne i štetne, naglašavajući da bi fokus trebao biti na budućnosti, razvoju, poljoprivredi i poboljšanju uvjeta života, a ne na ratnim temama iz prošlosti.

Đekić je ocijenio da Stanivukovićevi istupi ne pomažu srpskoj zajednici u Hrvatskoj, već dodatno otežavaju odnose i otvaraju stare rane, upozorivši da „nije ni vrijeme ni mjesto“ za takve poruke.

Zbog cijelog slučaja reagirao je i zastupnik u Hrvatskom saboru Miro Bulj, koji je javno pozvao da se Draški Stanivukoviću zabrani ulazak u Republiku Hrvatsku.

Iako hrvatske institucije zasad nisu službeno povezale aktualno zadržavanje na granici s ranijim političkim istupima, događaj se odvija u osjetljivom političkom kontekstu, u kojem se Stanivukovićeve izjave u Hrvatskoj i dalje promatraju s posebnim oprezom.