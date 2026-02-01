Skandalozne Stanivukovićeve izajve u Gračacu, pomicao velikosrpske stavove. Povjesničar iz Dalmacije “Ovo je nepriznavanje suvereniteta. To zahtjeva drastične kazne”

Trebalo je to biti slavlje Svetog Save u Gračacu, gdje je organizirana Svetosavska akademija prvi put od Domovinskog rata. No gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković nije se mogao suzdržati. Za njega je već standard da promiče velikosrpske stavove, iako je rođen svega dvije godine nakon početka Domovinskog rata, 1993. godine.

- Da se podržimo i da znamo naše korijene, da neko dijete koje je danas rođeno u Banja Luci nikada ne zaboravi Republiku Srpsku Krajinu, da ne zaboravi Oluju, da ne zaboravi te teške dane, da znamo koliko je naš narod se ovdje napatio i koliko je danas sva život ovdje težak i izazovan. A koliko je važno što ste danas ovdje, ja vam dajem iskrenu riječ da mi u Banja Luci, u Republici Srpskoj, puno mislimo na ove naše krajeve, mjesta i općine. Želim vam se zahvaliti na hrabrosti i odvažnosti da ovdje živite i da se borite. Znam da nije lako da se upoznajemo s našom povijesti i kulturom, bez obzira u kojem dijelu naših zemalja živjeli. Da znaju put Svetosavlja, da znaju put naše vjere, da znaju naše korijene, da znaju da ova zemlja pripada nama. I one teške Bljeskove i Oluje koje smo ovdje prošli. Da se podrži naš narod ovdje, da se podrži naša crkva, da se pomogne naša zajednica ovdje u ovim dijelovima zemalja. Ali osjećajem ljubav, ljepotu i značaj ovih naših zemalja i želimo da pomognemo naš narod - rekao je Stanivuković za govornicom, javlja Večernji list.

Ne treba posebno objašnjavati zašto je spominjanje Srpske Krajine, Bljeska i Oluje na ovakav način problematično.

Načelnikova osuda

Općinski načelnik Goran Đekić, izabran s liste SDSS-a, DSS-a i Reformista, osuđuje Stanivukovićeve izjave. - On spominje Republiku Srpsku Krajinu, ne znam koliko je time pomogao ikome, pogotovo zajednici koja živi u Hrvatskoj i koja ima još uvijek svojih velikih brojnih problema. Namjerno sam zato rekao da bih volio da su tu bila i druga djeca kao i kad prvi dan škole dođe svećenik i sva djeca iz osnovne škole dobiju poklone. Volio bih da su bili, da upoznaju naše običaje, da se obrazuju u smislu zajedništva, zajedničkih slavlja. Imamo drugačije datume i odvojene crkve, ali bi bilo lijepo da zajedno slavimo i da se zajedno družimo i veselimo tim blagdanima - ponovio je Đekić.

Đekić je izbore dobio u kampanji u kojoj je naglašavao da je za sve građane, i Srbe i Hrvate. Smirivao je tenzije i pokušava graditi zajedništvo.

- Nije nam sigurno pomogao, već nam je odmogao, nema tu što kalkulirati. Takve izjave su nesmotrene i nema potrebe za njima. Treba pričati o budućnosti. Ne živimo u vremenu za takve izjave. Nije ni vrijeme ni mjesto. Treba pričati o razvoju, poljoprivredi, napretku, što možemo i kako možemo napredovati. Priča o onome što je bilo prije 30 godina nije nikome donijela dobro - zaključuje Đekić.

Masovni zločini nad nesrpskim stanovništvom

Povjesničar Hrvoje Klasić smatra da Stanivuković ne zna ništa o Srpskoj Krajini. - Žao mi je što u suočavanju s prošlošću Srbi niti u Srbiji, a koliko vidim niti u BiH ne pokazuju nikakav pomak, i što umjesto da se racionalno prisjete što se događalo i da prihvate odgovornost za vlastite zločine, ali i za odluke. Žao mi je što čujemo ovakve izjave od strane gradonačelnika Banja Luke. Da ga samo podsjetim, takozvana Republika Srpska Krajina je nastala kao rezultat pobune dijela srpskog stanovništva na demokratski izabranu vlast u Hrvatskoj i odmah po osnivanju Republike Srpske Krajine uslijedilo je etničko čišćenje, ali i masovni zločini nad nesrpskim stanovništvom, kao i u Republici Srpskoj tako i u BiH prema nesrpskom stanovništvu. Zašto i što se dogodilo, gospodin Stanivuković bi trebao pročitati. Između ostalog ja bih mu preporučio i knjigu Krajina od Koste Nikolića, pa da vidi kako je funkcionirala ta nepostojeća država. Odgovornost Beograda koji je gurnuo to lokalno stanovništvo u jedan sunovrat, koji ih je ostavio onda na cjedilu kada mu to više nije odgovaralo, ali i da vidi kako je funkcionirala ta Republika Srpska Krajina sa dezerterstvom, sa korupcijom, sa pljačkom, sa protjerivanjem stanovnika, sa represijom i bila je to u tom trenutku, koliko se sjećam, najsiromašnija zemlja i najsiromašniji dio Europe u tom trenutku. Nevjerojatno mi je da se u srpskom mainstreamu, kada govorimo o Srbiji i BiH, i dalje ponavlja iste riječi o tome kako su uvijek i jedino isključivo bili žrtve zločina, a vlastite zločine, vlastita etnička čišćenja za koja su krivi nikad ne žele priznati i to nije dobar put - govori Klasić. Vjeruje i da je Srbe u Hrvatskoj sad uvukao u veliki problem, kojeg neće rješavati, niti će osjetiti na svojoj koži. - Na žalost za gospodina Stanivukovića i na sreću za sve ostale, Republika Srpska Krajina više nikad neće postojati. Srbi u Hrvatskoj žive puno boljim standardom nego što su živjeli Srbi u Republici Srpskoj Krajini. Ovo što je on izrekao samo pokazuje i njegov pogled u budućnost. Tu je i pokazatelj što on misli o Republici Srpskoj unutar Bosne i Hercegovine ili možda i van Bosne i Hercegovine. Ne mogu reći da sigurno ne postoje pojedinci Srbi u Hrvatskoj koji razmišljaju kao on, ali sam gotovo siguran, poznavajući Milorda Pupovca i druge predstavnike Srba u Hrvatskoj, da oni prvi osuđuju ovakve izjave od strane Draška Stanivukovića ili bilo kog sličnog - nastavlja u razgovoru za Večernji list. Klasić tu vidi i diplomatski problem. - Ovo je prije svega nepriznavanje suvereniteta, integriteta jedne međunarodno priznate države, a to je Republika Hrvatska. Zazivati separatističke ambicije je u principu zadiranje u sigurnost jedne države. Poticati separatizam bi u svakoj državi u stvari izazvalo u najmanju ruku diplomatski skandal. Ne vjerujem da su organizatori mogli pretpostaviti što će on reći. Ja sam siguran da će se oni ograditi, pa čak i osuditi ovako ponašanje. Ali s druge strane, ovo je i poticaj svim hrvatskim dužnosnicima da trebaju jako paziti što govore. Često i hrvatski političari, ljudi iz javnog prostora, izgovaraju stvari koje nisu baš u duhu dobrosusjedskih odnosa, često toleriraju i govor mržnje, ali i dijela mržnje, između ostalog i prema srpskoj zajednici. Napadati Srbe u Hrvatskoj i prozivati ih zašto su to dopustili, a da pritom imamo maltene traženje opravdanja za one koji su s palicama dolazili na skupove SNV-a i njihove događaje, je u najmanju ruku licemjerno. U demokratskoj državi, kakva je Hrvatska, ne bi trebalo biti dvostrukih standarda. Za izjave ljudi poput Draška Stanivukovića nema mjesta niti tolerancije i o tome trebaju razmišljati ljudi koji vode Hrvatsku, ljudi koji vode srpsku zajednicu, ali opet ponavljam, i mi trebamo paziti - vjeruje Klasić. Pitanje je hoće li hrvatska diplomacija i Vlada reagirati, i hoće li zabraniti Stanivukoviću ulazak u Republiku Hrvatsku, kao što to zaziva i Miro Bulj. - Sada treba vidjeti kako će oni u tom trenutku nastupiti jer to zahtjeva odmah nekakve drastične kazne, ali osudu i zaštitu hrvatskog suvereniteta. Tko je Draško Stanivuković i je li on doista predstavlja sam po sebi prijetnju po hrvatskom sigurnosti, to trebaju procijeniti i političari i naše službe - zaključuje. Banjalučki gradonačelnik ljubitelj fantomske RSK nije odgovarao na pozive.