Stanišić (HGS): "Grad je nikad prljaviji. Šporkica je ušla u sve pore grada"

Igor Stanišić iz redova HGS-a osvrnuo se na jučerašnje izvješće o radu splitske Čistoće.

Građanima nije bitno jeste li zaposlili radnike na neodređeno ili preko agencije. Bitno nam je da je grad čist. A nije. Grad je nikad prljaviji. Šporkica je ušla u sve pore grada. Trebalo bi dobro sve isfregati i politi šmrkom kao što se nekad prije vas radilo svaku večer. Vaše svako obraćanje javnosti je mini afera, ne znate ni kojim strojevima raspolažete.

To što ste bili uspješni u Samoboru ne znači da ćete bit uspješni u Splitu. Samobor je 4 puta manji grad od Splita s obiteljskim kućama i radi se o skroz drugačijem načinu prikupljanja otpada nego što je to u velikim gradovima kao što je Split. A vi cijelo vrijeme nama docirate s visoka. To je kao da ja dođem u New York u hotel Plazu i kažem im: "Ja imam jedan apartman i superhost sam, sad ću vam pokazati kako se radi".

Između Metkovića i Pelješkog mosta ima jedan gradić Smrdengrad. Tako se zove jer su nakon borbe Mlečana i Turaka tijela ostala mjesecima nesahranjena, a lokalnim stanovnicima je to strašno zaudaralo i dali su takav naziv gradu. Žalosti me što ste vi i od našeg grada napravili Smrdengrad.