Standardna košarica u šest mjeseci poskupjela je 17,49 eura i premašila 730 eura

Prosječna cijena temeljne prehrambeno-higijenske košarice za četveročlanu obitelj u siječnju 2026. iznosila je 485,26 eura, što je 1,22 eura više nego u prosincu, kada je nacionalni prosjek bio 484,04 eura. Pokazuje to redovito mjesečno istraživanje koje provodi portal za usporedbu cijena Koliko.HR u suradnji s Hrvatskom udrugom za zaštitu potrošača (HUZP).

Ova košarica za preživljavanje bila je najskuplja u Splitsko-dalmatinskoj (498,05 eura), Požeško-slavonskoj (496,99) i Varaždinskoj županiji (490,06). S druge strane, najpovoljnije su bile Sisačko-moslavačka (477,11), Osječko-baranjska (479,34) i Istarska županija (480,14). Razlika između najskuplje i najjeftinije županije tako je u siječnju dosegla gotovo 21 euro.

Rast je zabilježen i kod troška manjih kućanstava. Prosječna temeljna košarica za tročlanu obitelj iznosila je 385,78 eura, pri čemu je najskuplja bila Požeško-slavonska županija (395,69), a najjeftinija Sisačko-moslavačka (380,13).

Za samca je nacionalni prosjek iznosio 250,76 eura. Najviša cijena zabilježena je u Požeško-slavonskoj županiji (260,14), dok je najniža bila u Osječko-baranjskoj (245,69). Samačka košarica je realno najskuplja zbog izostanka ekonomike dijeljenja.

Standardna košarica potvrđuje trend rasta cijena

Nakon poskupljenja od čak 12 eura u prosincu, standardna prehrambeno-higijenska košarica za četveročlanu obitelj u siječnju je poskupjela "samo" 2,10 eura i sada iznosi 735,59 eura. Riječ je o košarici koja odražava realne potrebe i navike hrvatskih obitelji.

Najskuplja je bila Splitsko-dalmatinska županija, gdje je za 77 artikala trebalo izdvojiti čak 751,38 eura. Slijede Požeško-slavonska (743,18) te Krapinsko-zagorska županija (742,71). S druge strane, najniža cijena zabilježena je u Sisačko-moslavačkoj županiji, gdje je standardna košarica stajala 723,90 eura. Razlika između najskuplje i najjeftinije županije tako je 27,5 eura.

Rast je zabilježen i kod ostalih tipova kućanstava. Prosječna standardna košarica za tročlanu obitelj iznosila je 587,10 eura, oko 1,8 eura više nego u prosincu. Samci su za prosječne mjesečne potrebe morali izdvojiti 333,38 eura, što je gotovo 2 eura više nego mjesec ranije.

Koliko je to u kunama?

"Iako se poskupljenja ne čine velika, ne treba smetnuti s uma da su dva eura na mjesečnoj razini nekadašnjih 15 kuna, a da su 735,59 eura, koliko košta standardna košarica za četveročlanu obitelj, nekadašnje 5.542 kune. Osim toga, standardna košarica je na polugodišnjoj razini poskupjela čak 17,49 eura, a to je 131,78 kuna", kaže Siniša Bogdanić s portala Koliko.HR

"Stalno slušamo od predstavnika vlasti kako će se inflacija zaustaviti i cijene stabilizirati. Ipak, vidimo da cijene i dalje rastu, da je košarica sve skuplja i da potrošači moraju sve više izdvajati za najosnovnije potrebe. To je očiti pokazatelj da naši građani ne žive sve bolje i bolje, već da svaki puta sa zebnjom odlaze u kupovinu i plaćaju sve više. I da u vrećici nose sve manje", komentira Ana Knežević, predsjednica HUZP-a.

Temeljna košarica sadrži 51 artikl i pokriva vrlo skromne, ali uravnotežene mjesečne potrebe kućanstva. U njoj su osnovne namirnice poput kruha, brašna, tjestenine, riže, krumpira, voća, povrća, mesa, jeftinije ribe, mliječnih proizvoda i začina te sredstva za osobnu i kućansku higijenu kao što su sapun, šampon, deterdžent i toaletni papir. Količine su prilagođene stvarnim minimalnim potrebama, bez raskoši i viškova i zato se ova košarica naziva "košaricom za preživljavanje". Prednost se daje domaćim proizvodima koji su dostupni u većini trgovačkih lanaca. U standardnu košaricu stane 77 proizvoda i ona predstavlja bogatiju verziju osnovne. Temelji se na navikama i potrebama hrvatskih potrošača te preferira domaće proizvode. Uključuje raznovrsnije voće, više mesa, konzerviranu tunu i paštete, čokoladne namaze, grickalice, prirodne i gazirane sokove te umjerene količine piva i vina. Tu su i dodatni higijenski proizvodi poput papirnatih kuhinjskih ručnika i vlažnih maramica.

Kako se računa?

Obje se košarice računaju za tri modela kućanstava: četveročlanu obitelj (majka, otac, sin od 13 i kći od 10 godina), tročlanu obitelj (majka, otac i kći od 10 godina) te samačko kućanstvo (žena od 40 godina). Cijene po županijama izračunate su kao prosjek kontinuiranog praćenja maloprodajnih cjenika koje su trgovački lanci dužni svakodnevno objavljivati prema Vladinoj odluci od 2. svibnja 2025. godine. Cijena nacionalne košarice predstavlja prosjek županijskih vrijednosti i daje najtočniji prikaz troškova prehrane i higijene u Hrvatskoj.