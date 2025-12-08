Stand-up komičar u akciji: Ivan Šarić u utorak na Prokurativama prikuplja pomoć za djecu Maestrala

Ovaj tjedan na Adventu na Prokurativama sve je u znaku humanosti! Glavna najava je dolazak poznatog komičara Ivana Šarića, koji će svojim angažmanom pomoći Dječjem domu Maestral, nakon izuzetno uspješnog početka Adventa proteklog vikenda.

Sutrašnji Domaćin: Ivan Šarić u plemenitoj ulozi

U utorak, 9. prosinca, Advent će ugostiti popularnog Ivana Šarića. On, iako majstor stand-up komedije, privremeno mijenja žanr i postaje domaćin Donacijskog konobarenja. Ivan će se od 19:00 sati družiti s posjetiteljima, pri čemu se prikupljaju sredstva za Dječji dom Maestral.

Posjetitelji imaju jedinstvenu priliku upoznati poznatog komičara u neobičnom okruženju, podržati plemeniti cilj i družiti se s drugim poznatim Splićanima koji će se pridružiti akciji.

Vikend je bio spektakl: Prepune Prokurative uz Grupu Elite

Prije humanitarnog utorka, Prokurative su uživale u eksploziji energije. Prekjučer je bio dan otvorenja, a jučer je prepune Prokurative zapalila Grupa Elite.

Vrhunac večeri bio je gost iznenađenja, Ante Snig, koji je dodatno razveselio publiku izvedbama kultnih dalmatinskih pjesama. Uz "Naše malo misto", publika je pjevala i poznati hit "Ako te ko pita" pokojnog Vinka Coce.