Stanari splitskog kvarta ogorčeni: "Zelena površina pretvara se u parking kamiona – radovi su protuzakoniti"

Dalmaciji Danas obratio se nezadovoljni građanin, predstavnik stanara stambene zgrade u Ulici svetog Spasa 25, upozoravajući na – kako navodi – potpuno nezakonite radove na katastarskoj čestici 2852, koja je prema važećem Urbanističkom planu uređenja (UPU) određena kao zelena površina.

Stanari tvrde da su bili isključeni iz bilo kakvog postupka te da im nije dostavljena nikakva obavijest o namjeravanim zahvatima, investitoru ili prirodi radova. Smatraju se zainteresiranom stranom u postupku, no o radovima nisu bili informirani.

"Radovi su započeti bez prijave gradilišta, bez građevinske dozvole, bez potvrđenog glavnog projekta", navodi predstavnik stanara u dopisu. Prema njihovim riječima, sve se odvija mimo propisa i bez zakonom propisanih dokumenata.

Posebno zabrinjava informacija koja kruži među stanarima – da vlasnik zemljišta planira na zelenoj površini otvoriti lager za kamione, šlepere, vozila za obavljanje gospodarske djelatnosti te prostor za odlaganje oštećenih i slupanih automobila.

Kako navode, upravo je postojanje zelene površine bila jedna od ključnih prednosti pri kupnji nekretnina u ovom dijelu grada. Umjesto planiranog zelenila i javnog prostora, sada se – smatraju stanari – priprema prostor koji će narušiti kvalitetu života cijelog kvarta.

"Ovo je apsolutno neprihvatljivo", poručuju.

UPU definira: "Ovo je zelena površina, ne gospodarski prostor"

Stanari su u dopisu gradskoj upravi izdvojili ključne odredbe UPU-a za područje Mejaša i Dragovoda, iz kojih je vidljivo da je ova zona određena kao "Zaštitno zelenilo i pejsažne površine (Z)".

Prema Planu: dopušteno je uređenje pješačkih staza, dječjih igrališta i manjih sportskih površina, dopuštene su samo građevine namijenjene održavanju i očuvanju zelenila, parkirališna mjesta mogu zauzimati najviše 3% površine, ograda smije biti samo živa ograda visine do 1,2 m, zelena površina mora biti javna i ne smije se ograđivati visokim ogradama i sve treba biti izrađeno prema hortikulturnom projektu.

Stanari tvrde da se na terenu događa upravo suprotno. Navode da se podiže ograda visoka čak 2,2 metra, da se izvode radovi koji nemaju veze s hortikulturom, te da se prostor u potpunosti otuđuje od javnosti. kp 2852

Također upozoravaju da se u dostavljenim očitovanjima izostavlja činjenica da i radovi koji ne zahtijevaju građevinsku dozvolu moraju biti u skladu s UPU-om – što, kako ističu, ovdje nije slučaj.

Iz gradske uprave potvrđeno je da je komunalni redar izašao na teren i izvršio izvid. Navodi se i da je vlasnik zemljišta dostavio očitovanje putem ovlaštene projektantske tvrtke.

Međutim, gradska služba poručuje stanarima da se obrate Državnom inspektoratu ako se pokaže da se na parceli zaista odlažu kamioni, šleperi i stara vozila – iako stanari tvrde da su radovi već sada u suprotnosti s UPU-om.

Javna zelena površina pod prijetnjom prenamjene

Stanari Ulice svetog Spasa upozoravaju da je njihova “zelena oaza” ugrožena te da se umjesto javnog zelenila priprema prostor za gospodarske namjene. Ustrajni su u tome da se moraju poštivati zakoni, urbanistički planovi i prava građana.

Poručuju da neće odustati od zaštite prostora koji pripada svim stanovnicima kotara.

Kako bismo utvrdili stvarno stanje i dobili službena tumačenja, Dalmacija Danas je uputila upite nadležnim gradskim i državnim tijelima koja su dužna odgovoriti na pitanja stanara.

Očekujemo njihove odgovore i objavit ćemo ih čim stignu.