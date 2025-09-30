Stan u Splitu? Ima ih i do 900 eura. Studentima se nude i sobe, nećete vjerovati koliko koštaju

Pronaći stan u Splitu, na željenoj lokaciji i po povoljnoj cijeni – ravno je dobitku na lotu. Teško je pronaći stan na duži period, a cijene su uglavnom astronomske. Ono što se nekad iznajmljivalo za 300-500 eura, danas je 600-800 eura. Možda smo čak malo i rekli. Ima ih i skupljih.

Posljednjih mjesec dana roditelji studenata muku muče s pronalaskom stana u kojem će njihovo dijete živjeti dok se obrazuje. Ajde, ukoliko stan dijele s nekim cimerom / cimericom cifra koju treba izdvojiti je lakše podnošljiva.

Upravo studenti su za većinu iznajmljivača tražena roba jer se mogu iseliti prije ljeta da bi se stan mogao iznajmljivati turistima, a zatim se ponovno vratiti s početkom nove akademske godine. Oglasnici su puni takvih stanova, dostupnih do 1. lipnja ili 1. srpnja. Naravno, o Splitu govorimo.

Oglasnici puni stanova, a od cijena - boli glava

Posljednjih mjesec dana intenzivno su se obilazili stanovi. Oglasnici su ih puni, ali puno je i studenata koji traže smještaj. Dok se dio njih smjestio u studentske domove, i dalje ima onih (i to ne mali broj) koji su ostali bez te povoljne sobe. Više od tisuću studenata ostalo je bez sobe u domu, i nema im druge nego potražiti stan.

Stanovi se nude u raznim oglasnicima, no ukoliko niste znali, postoji SCST oglasnik koji omogućava studentima lakši pronalazak stana. Na toj online platformi jednostavno se, besplatno i bez provizije, može oglasiti stan. Sve je vrlo jednostavno i transparentno, a namijenjeno ciljanoj populaciji – studentima.

Bacili smo oko na upravo taj oglasnik. Ima stanova u različitim kvartovima, a i cijene su im različite. Tako ima stanova po 750 eura ili 900 eura primjerice, a jedan od jeftinijih nedavno oglašenih stanova se cijeni na 390 eura mjesečno i nudi smještaj za dva studenta ili studentice. Postoji i apartman od 20 kvadrata koji se nudi za 300 eura. Pronašli smo i sobu za 380 eura, veličine 13 kvadrata.

„Potpuno renoviran stan od 86 m2 sastoji se od 4 sobe (16 m2, 13 m2, 12 m2 i 10m2), 2 WC-a s kupaonicom, kuhinje i dnevnog boravka, spremišta i hodnika. Potpisivanje ugovora na minimalno godinu dana s mogućnošću produljenja. Cijene soba: 16 m2 – 500 € (1 ili 2 osobe), 13 m2 – 380 € (1 osoba), 12 m2 – 380 € (1 osoba), 10 m2 – 380 € (1 osoba). Režije nisu uključene u cijenu“, tako primjerice izgleda oglas za sobu koju će budući student ili studentica plaćati 380 eura mjesečno, bez režija.

Olakotna okolnost je što su stanovi uglavnom prilagođeni za barem dva, nekad i tri studenta, pa se lakše diše kad se podijele troškovi, no svakako je skupo kako god okrenete.

Pozitivne povratne reakcije

„Cijene su u Splitu otišle u nebo, ali nemamo izbora. Neki smještaj moramo naći, nema više čak ni biranja, traženja lokacije blizu fakulteta ili menze, važno je samo pronaći smještaj“, kaže nam majka jedne brucošice.

Zanimalo nas je i koliko studenata pronađe stan upravo preko ovog oglasnika.

„Što se tiče SCST oglasnika za smještaj, on studentima omogućava jednostavnije pronalaženje privatnog smještaja. Točan broj onih koji su preko njega pronašli stan teško je precizirati jer ne pratimo takvu vrstu analitike, no povratne reakcije studenata su pozitivne – najviše cijene sigurnost i jednostavnost povezivanja s iznajmljivačima“, kazao nam je ravnatelj SC-a Ivan Žižić.