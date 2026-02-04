Srušio je Hajduk, a sada će u Dinamo?

Gorica je proteklog vikenda pobijedila Hajduk 1:0 u 20. kolu SuperSport HNL-a i nanijela splitskom klubu drugi uzastopni poraz u proljetnom dijelu sezone. Strijelac jedinog pogotka bio je Iker Pozo (25), koji je preciznim udarcem s ruba šesnaesterca pogodio za sva tri boda domaće momčadi. Bio je to 19. nastup španjolskog veznjaka, koji ove sezone ima pet golova i tri asistencije za osmi klub hrvatskog prvenstva.

Prema pisanju velikogoričkog Cityportala, Dinamo prati Pozu. Lokalni medij navodi kako upiti za njega "dolaze s raznih strana, iz država u kojima zimski prijelazni rok još nije završio, a jedna od njih je i Hrvatska". Podsjetimo, prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 17. veljače.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dinamu su u zimskom prijelaznom roku napustili veznjaci Dejan Ljubičić, Gonzalo Villar i Robert Mudražija, pa bi Pozo mogao popuniti kadar kao zamjena za Josipa Mišića na poziciji šestice, smatra Cityportal.

"U Maksimiru su impresionirani onim što Pozo pruža"

"Dostupne informacije kažu da su i u Maksimiru impresionirani onim što Pozo pruža ove sezone, koliko ozbiljan nogomet igra u oba smjera, a uz to je i riječ o igraču koji bi se brzo uklopio, koji poznaje i ligu i okruženje… Uloga 'back up' opcije za Mišića za prvu ruku ne djeluje nimalo loše iz perspektive igrača, ali i iz perspektive Dinama, kojem takav tip igrača nedostaje.

Međutim, nešto će se tu pitati i Goricu… Kad je Pozo ovog ljeta došao u Veliku Goricu, potpisao je dvogodišnji ugovor, a dosad je isteklo samo malo više od četvrtine tog ugovora. Drugim riječima, u slučaju da ponuda iz Maksimira doista dođe, da se ove kuloarske priče pokažu točnima, u Gorici bi imali na čemu temeljiti svoja potraživanja", piše Cityportal.