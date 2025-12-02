Srpski studenti pripremaju nove akcije do kraja godine: "Nešto veće i masovnije"

Prošla je godina otkako su srpski studenti započeli blokade fakulteta i borbu protiv režima u Srbiji, tražeći procesuiranje odgovornih za pogibiju šesnaest osoba koje su stradale kada je pala nadstrešnica željezničkog kolodvora u Novom Sadu. Kako kažu za Nova.rs., iako se trenutačno čini da su "utišali“, zapravo se pripremaju za nešto "veće i masovnije“.

Kako doznaje Nova.rs, studenti u blokadi spremaju veliku akciju uoči Nove godine.

Studenti s kojima su razgovarali kažu da imaju isplanirane aktivnosti do kraja godine, ali još uvijek nije vrijeme da o tome javno govore.

"Još je rano da pričamo o tome, a građani će na vrijeme biti obaviješteni putem naših profila na društvenim mrežama. Hvala im od srca što nas podržavaju i što su uz nas kad god ih pozovemo", poručuju studenti.

Dodaju da puno rade na programu i da im je to trenutačno glavna okupacija, zbog čega ovih dana nemaju skupove ni prosvjede.

"Smatramo da nam prosvjedi ne idu u prilog osim kada su usmjereni prema konkretnom cilju i adresi, a sve ostalo je rasipanje energije. Zato zasad nemamo ništa veliko u planu. Uglavnom pružamo podršku prosvjedima skupština, ako ih ima i ako nas pozovu", kažu.

Naglašavaju da prate situaciju oko Generalštaba te da će, u slučaju da država pojača pritisak vezano uz tu kulturnu građevinu, biti prosvjeda.

"Ako krenu jače pritiskati oko Generalštaba, organizirat ćemo prosvjede zbog toga. Osim rada na programu, trenutačno nam je sav fokus na borbi za zaštitu Generalštaba i očuvanje kulturno-povijesne baštine. Smatramo da je situacija sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture i pritiscima kojima su izloženi izuzetno ozbiljna i da zahtijeva punu pozornost javnosti. Zato nam je prioritet zaštititi povijest, pravo na sjećanje i javni interes. Javnost ćemo pravodobno obavijestiti o konkretnim koracima i akcijama koje pripremamo“, poručuju.

Podsjećaju na svoje zahtjeve vezane uz Generalštab te ističu da od njih neće odustati.

"Naši zahtjevi su ukidanje tzv. lex specialisa za kompleks i parcelu Generalštaba, poništavanje nezakonite odluke vlade Republike Srbije te vraćanje statusa kulturnog dobra Generalštabu. Tražimo i završetak istrage Tužiteljstva za organizirani kriminal o falsificiranju dokumenta kojim je vlada Srbije u studenome 2024. Generalštabu ukinula status kulturnog dobra.“

Borba sa SNS mašinerijom

Na pitanje o lokalnim izborima u Mionici, Negotinu i Sečnju kažu da su se „izborili sa SNS mašinerijom“, ali da tu nije kraj.

"Dogodilo se ono što se donekle moglo očekivati. Snimke iz Mionice, Negotina i Sečnja pokazuju kako su ondje protekli izbori i jedno je sigurno – u svakoj normalnoj državi takvi izbori trebali bi biti poništeni. SNS-ova mašinerija gazila je sve pred sobom, vidjeli smo i premlaćivanje ljudi, i to je način na koji ova vlast djeluje – kriminalom i korupcijom. Ipak, kao što su rekle naše kolege iz Mionice, nećemo im dopustiti da nam uzmu budućnost koja nam pripada i bit ćemo još jači“, kažu studenti.

Dodaju da su danas blokadom raskrižja podsjetili da zahtjevi koje su iznijeli još prošle godine nisu ispunjeni i najavljuju da će svakoga dana na neki način podsjećati vlast na tu činjenicu.

"Danas je 13 mjeseci od pada nadstrešnice željezničkog kolodvora u Novom Sadu, a zahtjevi još nisu ispunjeni. Bit ćemo na ulicama sve dok ne bude pravde, sve dok svi odgovorni ne budu odgovarali", poručuju studenti.