Srpkinja o radu na otoku: "Gazda mi je rekao da će mi kupiti minić i štikle, gađali su me pepeljarom"

Naime, Anastasija Isaković došla je raditi u sezonu u jedan restoran na Krku. Posao je pronašla preko oglasa, a gazdarica je preko telefona bila vrlo ljubazna. Na Krk je došla 13. lipnja, a prvi tjedan nije radila jer joj nije bila riješena radna dozvola.

- Kad sam došla, malo su se prepirali s osobljem, ali nisam se u to miješala. Kako je prolazilo vrijeme i nije bilo posla, šef i šefica postajali su sve nervozniji i stalno su se međusobno svađali. Svađali su se i pred gostima, jedno drugome govorili kako bi trebalo raditi. Nas su krivili da ne radimo dobro pa nema gostiju. Jedan dan gazda je bio vrlo ljut, derao se cijeli dan na mene, govorio da sam nesposobna - ispričala je Anastasija za Jutarnji list.

- Kad sam došla, šefica mi je prvi dan rekla da bih trebala ‘ugraditi‘ sise, dva dana kasnije šef me pitao znam li hodati u štiklama. Kad sam rekla da znam, rekao je da će mi kupiti minić i štikle da u tome služim hranu. Na to sam rekla da nisam došla biti atrakcija i oblačiti se kao kurva samo da bi oni privukli goste, nego bi ih valjda trebala privući hrana. Naljutio se - ispričala je. Kaže kako ju je šefica napala i tražila da kaže u čemu je problem.

- Rekla sam joj da nas njih dvoje stalno uvlače u svoje svađe, a mi smo došli raditi i njihove bračne svađe nas ne zanimaju. Počela se derati da sam balavica i besramna, okrenula sam se i pogodila me pepeljara u kuk. Imam i modricu - ispričala je djevojka. Idući dan se dogovorila s gazdom da joj 500 eura isplati na ruke, a 300 na račun. Otišla je na policiju, no nije dala iskaz jer je morala dugo čekati.

Vlasnik restorana pak tvrdi da ga je Anastasija ucjenjivala te da ništa od navedenog nije istina.

- Nisam nikad nikoga zakinuo pa neću ni nju, ali pokušala me ucijeniti, a na to ne pristajem. Kad je rekla da će sve ispričati ne dam li joj novac, pred momkom s kojim je bila tu rekao sam da je mogu sam odvesti na policiju, ali ucjene ne prihvaćam. Tražila je prvo još 1000 eura, pa onda 500 i 300 na račun. Zašto? Zaradila je 600 eura, 500 sam joj dao, još sam joj dužan 100 i to je to. Apsolutno je došla bez iskustva, htio sam je odmah poslati ća, međutim supruga je inzistirala na tome da ostane. Ostatak osoblja rekao je da je na terapijama i tablete za smirenje sam kasnije pronašao u šanku. Jedva je pod tim tabletama hodala po terasi, tanjuri su joj padali iz ruku pa sam je na njezin nagovor ostavio u šanku, nek‘ radi. Što se tiče priče o pepeljari, to je ona plastična što se gore otvara i koju je žena slučajno gurnula rukom, a ona je, vidim, sad od toga napravila dramu. No sad je sve gotovo - ispričao je vlasnik restorana.