SRETNE VIJESTI IZ SPLITSKOG RODILIŠTA Poznata pjevačica postala majka, posebnu poruku uputila jednom liječniku: "Zbog njega je lako roditi"

Splitska glazbenica i radijska voditeljica Ana Opačak podijelila je radosnu vijest - 13. studenog 2023. je rodila.

"Sva ljubav svijeta stala u dvije male ručice.

Najnježnijih i najposebnijih mjesec dana koji je proletio najbrže ikad. Hvala svima na toplim porukama koje još uvijek pristižu - čim uspijem na sve odgovorim.

Sve pohvale i zahvale idu predanim djelatnicima splitskog rodilišta zahvaljujući kojima od tamo nosim samo lijepe uspomene i dr. Benzonu zbog kojega svima govorim da uopće nije tako strašno rodit.

Sretan Božić svima, nek vam donese ono što najviše želite. Meni je ove godine uranio pa mi "all I want for Christmas" već leži u naručju", napisala je emotivna Ana.