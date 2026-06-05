Orešković: "Za dom spremni od večeras je i državni i vjerski pozdrav"

Saborska zastupnica Dalija Orešković osvrnula se na društvenim mrežama na prijenos i sadržaj koncerta Marka Perkovića Thompsona, ustvrdivši kako je prikaz događaja na državnoj televiziji, na blagdan Tijelova, poslao jasnu političku poruku.

U objavi je problematizirala odnos Katoličke crkve prema koncertu, navodeći kako se Crkva ne može potpuno ograditi od događaja u kojem je, prema njezinim riječima, bilo više molitve nego na nedjeljnim misama. Posebno se osvrnula na uzvikivanje pozdrava "Za dom spremni", ustvrdivši da je on "od večeras i državni i vjerski".

"Ne kažem da je kršćanski, nekako mi Krist ne ide uz fašizam, već vjerski u smislu uvjerenja koja su utkana u ikonografiju i tekst pjesama", napisala je Orešković, dodajući kako se u takvim uvjerenjima ne mogu pronaći svi građani.

U nastavku objave prozvala je vrh Katoličke crkve u Hrvatskoj, posebno zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutlešu, pozvavši crkvene predstavnike da se očituju o, kako navodi, elementarnoj ljudskoj pristojnosti i empatiji prema obiteljima stradalih.

Orešković je poručila da Thompson uvijek ima svoju publiku te da bi se o njegovim koncertima moglo govoriti i u drugačijem kontekstu, no smatra da je ono što su država i Crkva prikazale tijekom blagdana bila jasna politička poruka.

"Večeras ne samo da su i država i Crkva zakazali u onome što bi trebali biti, već su stavovi njihovih vladajućih i upravljačkih struktura izašli iz ormara", zaključila je u objavi.