Srednjoškolac rasturio na Milijunašu. Biste li vi znali odgovore?

Đuro Hameršak iz Zagreba, učenik Klasične gimnazije, u slobodno se vrijeme bavi streljaštvom i hrvanjem, a opušta se družeći s prijateljima. U aktualnom nastupu u kvizu prvi je džoker zatražio već na sedmom pitanju, koristeći opciju „pola-pola“.

Pitanje je glasilo čiji se kip ne nalazi na Spomeniku otkrićima u Lisabonu, a ponuđeni odgovori bili su Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, Giovanni Caboto i Ferdinand Magellan. Nakon suženja izbora na Vaska da Gamu i Giovannija Cabota, Đuro je točno odgovorio da je riječ o Cabotu te osvojio 600 eura. Voditelj Tarik Filipović pojasnio je kako je Giovanni Caboto, poznat i kao John Cabot, bio talijanski pomorac u službi Engleske te da se njegov kip ne nalazi na tom lisabonskom spomeniku.

Na pitanju za drugi prag, vrijednom 5.000 eura, Đuro je posegnuo za džokerom „zovi“ i nazvao oca Filipa Hameršaka. Pitanje je glasilo što se nalazi na udaljenosti od 5,96 svjetlosnih godina od Zemlje, a među ponuđenim odgovorima bile su zvijezda, maglica, praznina i galaktika. Otac je bio siguran da je riječ o Barnardovoj zvijezdi, što se pokazalo točnim.

Na 12. pitanju natjecatelj je zatražio pomoć publike jer nije bio siguran koji dubrovački pjesnik i političar nije obnašao dužnost kneza Dubrovačke Republike. U opticaju su bili Šiško Menčetić, Nikša Ranjina, Ivan Gundulić i Ivan Bunić Vučić. Publika je najviše glasova dala Ivanu Gunduliću, dok su Menčetić i Ranjina dobili jednak broj glasova, a najmanje Ivan Bunić Vučić.

Iako nije bio u potpunosti uvjeren, Đuro je odlučio riskirati. Kako je sam rekao, svjestan je da je s 18 godina i 5.000 eura velik dobitak, ali je kao konačan odgovor odabrao Ivana Gundulića. Odgovor je bio točan, što je izazvalo oduševljenje u studiju.

Unatoč nesigurnosti, natjecatelj je odlučio nastaviti i na 13. pitanju, vrijednom 34.000 eura. Pitanje je glasilo koji je geološki period ukinut 2008. godine, a ponuđeni odgovori bili su tercijar, perm, jura i kambrij. Đuro je odabrao tercijar, što se ponovno pokazalo točnim, čime je osigurao iznos od 34.000 eura. U studiju je zavladala euforija, a voditelj je citirao legendarnu rečenicu sportskog komentatora Mladena Dedića: „Ljudi, je l’ to moguće?“

Na kraju emisije Tarik Filipović poručio mu je da će taj nastup pamtiti cijeli život, istaknuvši njegov pristup, smirenost i nastup, uz napomenu da je već osvojio simpatije publike.

Đuro Hameršak svoj nastup nastavlja u sljedećoj emisiji, u kojoj će otvoriti 14., pretposljednje pitanje, vrijedno 68.000 eura.