Srdela Blues Band pobjednik je 17. Croatian Blues Challenge u band kategoriji

Srdela Blues Band iz Kaštela pobjednik je 17. Croatian Blues Chellenge u band kategoriju koji se ovog vikenda održao u Zagrebu u organizaciji Hrvatskih Blues Snaga.

Prema odluci internacionalnog stručnog žirija u band kategoriji u kojoj se natjecalo više blues sastava, Srdela Blues Band će predstavljati Hrvatsku na International Blues Challenge (IBC) u siječnju 2027. godine, natjecanje koji organizira Blues Foundation u Memphisu, Beale Street, Tennessee, USA. Na njemu se natječu glazbenici iz cijelog svijeta u raznim kategorijama nakon što pobijede na natjecanju koje organiziraju pridružene blues udruge.

Srdela Blues Band u sastavu Ivan Cinotti - gitara, vokal, Andres Ambrus Perasić - bas gitara, Teo Frana - bubnjevi, izveli su nekoliko autorskih skladbi koje opisuju način života malih dalmatinskih mjesta, pa su se tako između ostalog na programu našle Srdela Blues, Zlatna mriža (Ribar Joško) itd.

Skladno s time tehnički direktor Šimun Višević i umjetnički direktor Ivan Cinotti su predstavljali Srdela Blues Festival, koji se prvi puta ove godine održao u Kaštelima na manifestaciji Kaštelanskog kulturnog ljeta, te je uvršten na kartu blues festivala.