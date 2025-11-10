Srcem za male heroje: Vrijedni uređaji stigli u Slavu Raškaj zahvaljujući akciji splitskih vatrogasaca

I ptičice na grani znaju da su splitski vatrogasci uvijek tu za svoje sugrađane u različitim situacijama, bilo da se radi o požaru, spašavanju iz smrskanih auta, otvaranju zaključanih vrata... Osim u tim svakodnevnim situacijama, oni su tu i kada treba financijski pomoći. Ovoga puta odlučili su prikupiti financijska sredstva, točnije 35 tisuća eura, za kupnju prijeko potrebnih uređaja za korisnike Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj.

Svega nekoliko mjeseci bilo je potrebno od ideje do realizacije akcije pod nazivom "Srcem za male heroje", a teško je nabrojati tko je sve svojom donacijom pomogao - od malih običnih ljudi do tvrtki.

"Završila je humanitarna akcija koju je JVP grada Splita napravila za naš centar. Zaželjeli smo neke uređaje za naše fizioterapeute i to smo i dobili. Dobili smo Innowalk uređaj za pasivno hodanje, dobili smo dva masažera, stol bobath i još neke uređaje.

Innowalk je rehabilitacijski uređaj za djecu sa motoričkim oštećenjima. Izabrali smo medium veličinu zato što nam najviše djece ima od 120 do 160 cm visine. To je pasivno hodanje, zapravo je podrška standardnoj fizikalnoj terapiji. Inače uređaj potiče i cirkulaciju i probavni sustav. Hodanje je ono što djeca inače ne rade jer najveći dio dana provode u kolicima", kazala nam je ovom prigodom ravnateljica COO Slava Raškaj, Snježana Čulo.

"Kupili smo opreme u vrijednosti 35 tisuća eura. Jedan od uređaja košta 25 tisuća eura. Ovim putem moram zahvaliti svima koji su sponzorirali, osim gradova prijatelja i tvrtki, moram zahvaliti i svim pojedincima - imali smo stotine uplata privatnih osoba, neke su iznosile i 500 eura, što danas nije mali iznos. Istakao bih i dobru suradnju s ljudima iz modnog svijeta. Monika Sablić nam je donirala svoje kreacije, a zahvalio bih i voditeljici cijeloga programa Andrei Viđak Midžor. Zahvaljujem im se i ovim putem te se nadam nekoj novoj suradnji s njima", kazao nam je Mario Mikas, zapovjednik JVP Split, te dodao:

"Kad vidite ovu djecu srce vam se raznježi i sretni smo da uspjeli akciju odraditi."

Ovom prigodom korisnici Slave Raškaj izveli su kratki program te uručili zapovjedniku Mikasu zahvalnicu i sliku koju je nacrtao jedan od korisnika.