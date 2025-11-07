Srbin u Beču ubio jednog muškarca, drugog ranio. Traje velika potraga

Jedna je osoba ubijena, a druga teško ranjena u pucnjavi u četvrtak navečer u restoranu u Beču. Policija traga za napadačem koji je navodno Srbin i njegovim pomagačem.

Pucnjava se dogodila malo prije 22 sata u turskom restoranu kada je napadač izrešetao dvojicu Čečena. Jedan, koji je ranjen u trbuh, je preminuo, dok je drugi zadobio teške ozljede.

Prijatelji žrtava izjavili su za Kronen Zeitung da bi napadač mogao biti Srbin. Istražitelji su objavili da je vjerojatno austrijski državljanin s migrantskom pozadinom, piše Net.hr.

Izbila svađa

Vjeruje se da je svemu prethodila svađa. Jedna je osoba navodno izvadila oružje i ispalila nekoliko hitaca na dvojicu muškaraca.

Jedna je žrtva umrla na mjestu.

Područje oko restorana je ograđeno, a ubrzo je pokrenuta velika policijska akcija.

Istragu vodi Ured kriminalističke policije Beča.