Srbin pokušao prevariti hrvatsku policiju lažnim dokumentima na granici

Na graničnom prijelazu Tovarnik u ponedjeljak, 1. rujna, zaustavljen je 46-godišnji državljanin Srbije koji je pokušao prijeći granicu s lažnim registarskim pločicama i krivotvorenom prometnom dozvolom, izvijestila je PU vukovarsko-srijemska.

Muškarac je na izlaznu graničnu kontrolu pristupio oko 19:55 sati u osobnom automobilu marke "VW Golf" švicarskih registarskih oznaka. Detaljnom provjerom, u koju je bila uključena i međunarodna policijska suradnja, službenici su brzo utvrdili nepravilnosti.

Ispostavilo se da registarske pločice na Golfu nisu izdane niti jednom vozilu, dok su podaci na prometnoj dozvoli bili izmijenjeni. Vozač je odmah uhićen i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje. Utvrđena je sumnja da je počinio kazneno djelo "Krivotvorenje isprave".

Sporne registarske pločice i prometna dozvola privremeno su mu oduzete, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.