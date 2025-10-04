Srbin otkrio kako u Austriji zarađuje 18 eura na sat, a ne radi ništa

Društvenom mrežom Reddit kruži neobična ispovijest muškarca iz Srbije u kojoj opisuje svoje prvo iskustvo rada u Austriji.

Mnogi se često žale da ima previše posla, a da je plaća mala. No, na Redditu se pojavila zanimljiva priča muškarca iz Srbije koja pokazuje suprotno.

Kako je napisao, trenutno se nalazi u Austriji, gdje je putem web stranice dobio ponudu za rad pet dana, osam sati dnevno. Međutim, po dolasku se iznenadio - zapravo, posla gotovo da nije bilo.

"Dečki koji su ovdje već tjedan dana rekli su mi da u osnovi ne rade ništa. Jedino što je bilo potrebno bila je neka manja optimizacija Windowsa, a čak ni to nije bio ozbiljan posao. Plaća je 18 eura po satu, a novac dolazi od države. Ne razumijem kako ovo funkcionira", napisao je piše N1.

Usporedio je svoje iskustvo u Srbiji, gdje je radio na gradilištu od 7 do 17 sati za samo 4000 dinara (blizu 34 eura). "Dođem ovdje i prvi posao pokaže razliku", dodao je.

Korisnici su odgovorili šalama

Njegova priča brzo je privukla pozornost korisnika Reddita, koji su duhovito podijelili savjete kako se pretvarati da si zauzet.

"Desni klik - osvježi", napisao je jedan. "Uzmite laptop i brzo prošećite uredom - to je uvijek znak da ste zauzeti", dodao je drugi.

Neki su mu čak savjetovali da s njima razmijeni brojeve telefona kako bi ga mogli nazvati tijekom "sastanka" kako bi izgledalo kao da ozbiljno misli svoj posao.

Bilo je i onih koji su imali slična iskustva s "lakšim poslovima". "Kada su pitali tko zna Windows, dali su svima koji su se javili krpu za čišćenje prozora", napisao je jedan komentator.