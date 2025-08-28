Srbin na TikToku: "Ljepša je jedna plaža u urbanom Splitu nego cijela Crna Gora puta pet"

Putovanje u Split i Dubrovnik srpski tiktoker Dušan pamtit će još dugo jer kako navodi na svom TIK TOK profilu Split i Dubrovnik su ga očarali. Na ovoj društvenoj mreži iznio je dojmove s putovanja te gradove opisao kao prekrasne destinacije koje se mogu pohvaliti bogatom povijesnom baštinom.

''Tko god se od naših vrati iz Splita u Beograd i kaže da grad ima nešto posebno, neku magiju, apsolutno se slažem. Prvi put sam ovdje i ovaj grad je nevjerojatan. Rimske tvrđave, Dioklecijanova palača, ma nevjerojatno prelijep grad'', ispričao je u svom video Dušan.

TIK TOKER je, također, naglasio kako Split ima prelijepe gradske plaže koje su, takoreći, u samom centru grada i izgledaju savršeno.

''Ljepša je jedna plaža u urbanom Splitu nego cijela Crna Gora puta pet'', kazao je.

Dušan je pohvalio i gostoprimstvo Dalmatinaca i Hrvata, te se osvrnuo na Dačićevu izjavu kako se Srbi u Splitu bacaju u more.

''Već mjesec dana sam u Splitu i nitko me nije bacio u more, a do prije mjesec dana nisam nogom kročio u Hrvatsku upravo zbog ovakvog širenja mržnje. Od kad sam došao nisam doživio ništa osim ogromnog gostoprimstva'', istaknuo je.