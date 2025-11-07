Srbin lopatom pretukao susjedu, liječnici joj se bore za život

Danas se u selu Guberevac kod Leskovca u Srbiji dogodio pokušaj ubojstva. 69-godišnji C. J. je nakon svađe lopatom napao svoju 61-godišnju susjedu i nanio joj ozljede opasne po život. Napadač je uhićen, a Više javno tužiteljstvo u Leskovcu odredilo mu je zadržavanje zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ubojstva u pokušaju, piše Blic.rs.

Prema prvim informacijama, verbalni sukob susjeda eskalirao je u fizički napad. Sumnja se da je C. J. u jednom trenutku zgrabio lopatu i metalnim dijelom izudarao ženu po glavi i trbuhu. Nesretna žena hitno je prevezena u Kliničko-bolnički centar u Nišu, gdje se liječnici bore za njezin život.

"Žena je zadobila ozljede u vidu prijeloma sljepoočne kosti i hematoma u predjelu trbuha, zbog kojih je ozljeda primljena na liječenje u KBC u Nišu. Očevid je obavio javni tužitelj Višeg javnog tužiteljstva u Leskovcu", rekao je izvor za Blic.