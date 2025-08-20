Srbin izazvao potres objavom: "Čudite što vam Vučić tuče djecu, a šutjeli ste kada su Vukovar i Sarajevo uništavani do temelja"

Nikola Sandulović u svojoj se objavi vraća na događaje koje, kako navodi, njegovi sunarodnjaci nikada nisu osudili, a koje izravno povezuje s aktualnim predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Upravo u tim okolnostima, tvrdi, leži i objašnjenje današnjeg nasilja nad prosvjednicima.

– Čudite li se što vam djecu hapsi i premlaćuje Aleksandar Vučić?! Kažete: ubijaju svoju djecu, svoj narod… Ne, to nije njihov narod. Ubojice nemaju narod. Što nije jasno?! – poručuje Sandulović.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti u nastavku.

"DA VAS PODSJETIM… (čast izuzecima)

“Šutjeli ste kada je Vukovar uništavan do temelja, kada je iz njega protjerano 31.782 osobe, 2.600 nestalih, 200 osoba odvedeno na farmu Ovčara i ubijeno, ubijeno 1.798 civila i 86 djece, da bi u Vukovar ušli Vojislav Šešelj, Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić!

Šutjeli ste kada je Aleksandar Vučić poticao Srbe iz Krajine na stvaranje Velike Srbije u Hrvatskoj s glavnim gradom Kninom. Rezultat – 200.000 raseljenih Srba iz Hrvatske.

Šutjeli ste kada je opsada Sarajeva trajala 44 mjeseca, što je bilo tri puta dulje od opsade Staljingrada. Tada je na brdu iznad Sarajeva, na Jevrejskom groblju odakle se pucalo na civile i djecu, bio opet Vojislav Šešelj i Aleksandar Vučić, s puškom u ruci! Ispaljeno je tada 50.000 tona artiljerijskih projektila na grad, dok je Vučić jeo s Šešeljem prase iznad Sarajeva! Rezultat – 14.011 žrtava, 56.000 lakše i teže ranjenih, 5 do 15 žrtava od snajpera dnevno! Ubijeno 1.643 djece!

Šutjeli ste kada se dogodio GENOCID u Srebrenici, koji se smatra najvećim masakrom u Europi od Drugog svjetskog rata, u kojem je ubijeno preko 8.000 ljudi, muškaraca i djece između 12 i 77 godina! Za govornicom u Parlamentu Srbije Aleksandar Vučić tada je pozivao na ubojstvo 100 muslimana za jednog Srbina upravo tijekom samog genocida!

Šutjeli ste kada je Aleksandar Vučić zajedno sa Slobodanom Miloševićem godinama sudjelovao u progonu, hapšenju, batinanju i ubijanju Albanaca na Kosovu, koji više nisu mogli niti htjeli trpjeti tu diktaturu i svakodnevni masakr nad svojom djecom!

ŠUTJELI STE TADA, NISU SE UBIJALA I TUČILA SRPSKA DJECA! To je tada bilo u redu, a sada se čudite kada vam taj isti Aleksandar Vučić hapsi, zatvara i bije VAŠU DJECU?

To vas boli, a druge ne boli za njihovu djecu?!