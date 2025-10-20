Srbijanska ministrica: ‘Pogođeni smo ni krivi ni dužni. U vrlo teškoj smo situaciji'

Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije priopćilo je da se zemlja nalazi u vrlo teškoj i gotovo bezizlaznoj situaciji nakon što je Vijeće Europske unije usvojilo zabranu tranzita ruskog plina kroz EU u treće zemlje, koja stupa na snagu 1. siječnja 2026. godine, prenosi Jutarnji.

Ministrica Dubravka Đedović Handanović istaknula je da Bugarska, sukladno toj odluci, neće dopustiti protok ruskog plina kroz plinovod Balkanski tok, što će pogoditi i Srbiju.

„Zahvaljujući dobrim odnosima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića s vodećim svjetskim liderima, nadamo se pronalasku rješenja i činimo sve što je u našoj moći, ali situacija je gotovo bezizlazna, osobito imajući u vidu trenutačno stanje u Naftnoj industriji Srbije“, navela je ministrica u pisanoj izjavi.

Đedović Handanović je dodala da se Srbija, iako „nije sudjelovala ni u jednom sukobu“, našla pogođena „ni kriva ni dužna“.

Unatoč izazovima, ministrica je poručila da će država učiniti sve kako građani ne bi osjetili posljedice ove situacije.