Srbija prijeti šamarom Miru Bulju: "Nećete nas više klati, nećete nas više ubijati"

Miro Bulj, sinjski gradonačelnik i saborski zastupnik MOST-a, na Facebooku je objavio fotografiju hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kako se rukuju.

"Četnik Vučić opet prijeti Hrvatskoj lajući ko bijesan pas, a plenkisti tužikaju i cvile kao odbačena štenad. Nedavno su mu u Dubrovniku pod noge prostirali crveni tapet, umjesto da mu jasno poruče: 'mrš smradu četnički, miruj ili ćeš proći kao u Oluji '95!'", napisao je Bulj, a na reakciju iz Srbije nije trebalo dugo čekati.

Srpski ministar za javna ulaganja Darko Glišić, gostujući u jutarnjem programu televizije Pink, zaprijetio je da će opaliti Bulju šamarčinu.

"Ono ustaško govedo iz Sinja kome sam obećao još prije godinu dana da ću mu zavaliti jednu šljagu da mu zvoni u uhu kao sinjska alka. Opet se on javio da vrijeđa predsjednika Vučića", kazao je Glišić pa nastavio u istom tonu.

"Poručujem tom ustaškom govedu, tom nesoju ustaškom. Nećete nas više klati, nećete nas više ubijati. Nećete imati ovdje predsjednika koga vi želite postaviti, tipa Borisa Tadića, koji će klečati na koljenima pred vama Hrvatima. Imat ćemo srpskog predsjednika koji će nas znati zaštititi. Znači, više ustaška kama neće klati Srbina.

Miro Bulj, govedo jedno ustaško, volio bih biti u nekoj delegaciji kada se ide u Hrvatsku pa da te sretnem, pa da te zadlanim jednom preko usta što vrijeđaš srpskog predsjednika", zaključio je srpski ministar, prenosi Dnevnik.hr.