Miro Bulj: "Nedavno su mu u Dubrovniku pod noge prostirali crveni tapet, umjesto da mu jasno poruče..."

Objavio je fotografiju Plenkovića i Vučića
Sinjski gradonačelnik i MOST-ov saborski zastupnik Miro Bulj oglasio se na društvenim mrežama. 

Objavio je fotografiju hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Uz sliku na kojoj se rukuju napisao je: "Četnik Vučić opet prijeti Hrvatskoj lajući k'o bijesan pas, a plenkisti tužikaju i cvile kao odbačena štenad. Nedavno su mu u Dubrovniku pod noge prostirali crveni tapet, umjesto da mu jasno poruče: ,,mrš smradu četnički, miruj ili ćeš proći kao u Oluji '95"!"

 

 

