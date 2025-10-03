Srbi više neće moći u Hrvatsku kao dosad, evo što se sve mijenja

Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije priopćilo je da od 12. listopada počinje postupna primjena novog Sustava ulaska/izlaska (Entry/Exit System – EES) Europske unije, koji se odnosi na sve osobe koje nisu državljani članica EU-a i nemaju reguliran boravak u zemljama Schengenskog prostora.

S obzirom na to da se Srbija graniči s četiri zemlje članice, primjena EES sustava odnosit će se prilikom ulaska u Hrvatsku, Bugarsku, Rumunjsku i Mađarsku.

U početnoj fazi sustav će se aktivirati na pojedinim graničnim prijelazima i s ograničenim radnim vremenom, koje će se postupno proširivati do potpune operativnosti, piše N1.

"U Hrvatskoj primjena počinje na prijelazu Batrovci – Bajakovo i na Zračnoj luci Zagreb, u Bugarskoj na prijelazu Gradina – Kalotina, u Rumunjskoj na prijelazu Kaluđerovo – Najdaš, dok će se u Mađarskoj sustav uvoditi fazno od 28. listopada do 11. studenoga 2025. godine na prijelazima Tompa, Horgoš, Bački Vinogradi, Bačalmaš, Bački Breg, Rabe-Kibekhaza i drugim. Za osobe koje nemaju reguliran boravak, a obavljaju određene poslove na teritoriju Mađarske i svakodnevno prelaze granicu, registracija počinje 1. studenoga 2025. godine. Za ovu kategoriju putnika bit će formiran poseban dosje koji će vrijediti za naredne prijelaze, ukoliko putnici državnu granicu prijeđu najmanje četiri puta u roku od 30 dana. Ako prijeđu manje od četiri puta, bit će potrebno ponovno evidentiranje u sustav", naveli su iz MUP-a.

Samo pri prvom ulasku u zemlju koja primjenjuje EES, granična kontrola obuhvaćat će uzimanje otisaka četiri prsta, fotografiranje lica te unos osobnih i putnih podataka u sustav, dodaje se.

Moguća su duža zadržavanja

Maloljetnici stariji od 12 godina podliježu registraciji, dok mlađi od 12 godina neće biti evidentirani.

"U razdoblju od 12. listopada do 10. travnja 2026. godine putovnice će se i dalje pečatirati svim putnicima, bez obzira na to je li EES dosje formiran. Vozači teretnih vozila i autobusa nisu izuzeti iz postupka registracije", stoji u priopćenju MUP-a.

Vozači teretnih vozila moći će se samostalno prijavljivati elektroničkim putem, dok se nalaze na teritoriju EU, a evidentiranje podataka trebalo bi se obaviti prilikom izlaska iz zemlje EU, kako bi se izbjegla nepotrebna zadržavanja.

Ministarstvo apelira na građane da prilikom planiranja putovanja računaju na moguća duža zadržavanja na graničnim prijelazima tijekom početne faze primjene sustava te da se pravodobno informiraju o uvjetima na konkretnim prijelazima.