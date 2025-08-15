Close Menu

Srbi tvrde da je Hrvat uhićen na prosvjedima: Oglasilo se naše Ministarstvo vanjskih poslova

Ministar unutarnjih poslova Srbije Ivica Dačić tvrdi da je državljanin Hrvatske, identificiran kao B. H. (23), napao žandarmeriju

Na upit Dnevnika Nove TV o Hrvatu koji je navodno uhićen u Srbiji tijekom prosvjeda u četvrtak, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i Veleposlanstvo Hrvatske u Republici Srbiji kažu kako oni o tome nisu službeno obaviješteni.

"Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, kao niti Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Srbiji, nije službeno obaviješteno o navodnom sinoćnjem uhićenju hrvatskog državljanina u Republici Srbiji koji je sudjelovao u prosvjedima. Stoga, ne možemo komentirati slučaj prije no što se utvrde činjenice okolnosti kao i je li do samog uhićenja i došlo", priopćili su.

