Sramotno odlaganje otpada na Sirobuji: Uz cestu završio namještaj i smeće

Nepropisno odbačen glomazni otpad i razno smeće osvanuli su na Sirobuji, u blizini Konzuma, što je izazvalo ogorčenje građana. Sve je objavljeno u poznatoj Facebook grupi "Split i okolo Splita", gdje se ubrzo povela rasprava o kulturi odlaganja otpada i odnosu prema okolišu.

Na fotografiji se uz rub ceste i u šikaru vidi odbačen komad namještaja – dijelovi tapeciranog namještaja s tamnosivim naslonima i bijelim elementima – uz razbacane vrećice, ambalažu i sitni otpad. Uz to su vidljive i odbačene grane te biljni otpad, a sve zajedno ostavlja dojam improviziranog divljeg odlagališta na zelenoj površini.

"Koji tip ljudi ovo radi?!"

Objavu koja je potaknula reakcije prate i oštre riječi autora, koji je u grupi "Split i okolo Splita" napisao: "Koji tip ljudi ovo radi?! Iskrcano smeće na Sirobuji pored Konzuma... ostavljeno ovako bez i trunke srama!" U nastavku poručuje kako ovakvi prizori nisu samo komunalni problem, nego i pitanje društvene odgovornosti: "Ovo je problem kulture, odgoja i elementarne ljudske pristojnosti."

Autor objave pita i "Zar je toliko teško da svoje stvari baciš tamo gdje pripadaju, a ne da uništavaš okoliš i svima praviš problem?" te dodaje da oni koji to rade računaju na anonimnost: "Isto tako, oni koji ovo rade misle da nitko ne vidi… Sramota je to što netko može biti toliko neodgovoran i bezosjećajan!"