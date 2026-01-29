Sramotna organizacija: Hrvatski rukometaši spavaju na podu busa i jedini nisu smješteni u Herningu!

Nevjerojatne scene dolaze uoči polufinala Europskog prvenstva u rukometu – i to na štetu hrvatske reprezentacije. Naši su rukometaši, umjesto da budu smješteni u Herningu gdje se igra završnica turnira, poslani 40 kilometara dalje, u Silkeborg, dok su sve ostale reprezentacije koje igraju polufinale – Danska, Njemačka i Island – smještene u gradu koji će ugostiti utakmice.

Kao da to nije dovoljno, Hrvatska je odigrala dvije utakmice u dva dana, a nakon iscrpljujuće pobjede protiv Mađarske, naši su reprezentativci jutros morali pet sati putovati autobusom do Herninga – na dan prije polufinala!

Putovanje je bilo toliko naporno da su neki igrači doslovno spavali na podu autobusa, iscrpljeni od nevjerojatnog ritma i loše organizacije, piše Gol.hr.

Sigurdsson će bojkotirati EHF-ov media call

Hrvatska igra polufinale protiv Njemačke u petak u 17:45 sati, a ovakav tretman dodatno baca sjenu na ionako zgusnut i fizički zahtjevan raspored Europskog prvenstva.

Je li ovakav odnos prema hrvatskoj reprezentaciji slučajan ili namjeran – ne znamo. Ali jedno je sigurno – ovo je sramotna slika organizacije jednog od najvećih sportskih događaja u Europi.

Izbornik hrvatske reprezentacije Dagur Sigurdsson poludio je na ove odluke EHF-a i odlučio bojkotirati sutrašnji službeni media call.

Danas će od 16:30 sve iznijeti EHF-u u lice na press-konferenciji.

Nakon utakmice s Mađarskom hrvatski su reprezentativci bili silno ljutiti na organizaciju Europskog prvenstva. Nisu jedini koji se žale na teško shvatljiv raspored, ali danas su doživjeli novi šok.

Podsjetimo, u srijedu je u Dnevniku Nove TV David Mandić sipao gorčinu:

''Što se tiče EHF-a i organizacije. Ovo je sramota, jučer i danas smo igrali, ludost, sutra putujemo četiri i pol sata. Ovakve ozljede igrača, moraju se zapitati tko će to sve platiti. Za ručak na dan utakmice dobili smo lazanje. Kako to sportaši mogu jesti? Neka pogledaju kakvo je natjecanje u Hrvatskoj bilo, neka uče.''

