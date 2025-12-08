Sprema se važna sjednica Gradskog vijeća, evo o čemu će se odlučivati

U petak će se pred splitskim Gradskim vijećem naći prijedlog proračuna za 2026. godinu, koji uključuje nekoliko velikih ulaganja u socijalnu, obrazovnu i sportsku infrastrukturu.

Prema najavi iz Grada, među ključnim projektima ističu se izrada projektne dokumentacije za izgradnju Centra za autizam, dovršetak školske sportske dvorane te rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Pujanki. U planu je i obnova velike dvorane na Gripama.

Zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić pozvao je vijećnike da podrže proračun te istaknuo važnost pravovremene realizacije tih investicija.

„Riječ je o razvojnim projektima koji značajno doprinose kvaliteti života naših sugrađana. Pozivam sve gradske vijećnike da podrže ovaj proračun kako bi što prije krenuli u realizaciju ključnih ulaganja“, poručio je Bilić.