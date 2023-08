Sportaši iz Splita i Solina izvrsni na Državnoj završnici

Državna završnica Plazma Sportskih igara mladih održava se u Splitu, a do sada su održana natjecanja Tommy turnira u malom nogometu, Hrvatska pošta Cup u tenisu, stolnom tenisu i FIDE turnir u šahu. Na Državnoj završnici sudjeluje više od 1.000 djece iz cijele Hrvatske, a sportaši iz Splitsko-dalmatinske županije postigli su izvrsne rezultate.

Na nogometnim terenima FESB-a u Splitu održana je velika državna završnica Tommy turnira u malom nogometu za 2012. godište i mlađe. Najmlađi sportaši su se, uz iznimne nogometne poteze, odlično zabavljali, družili, stvarali nova prijateljstva i svima demonstrirali fair play igru. U napetom Tommy turniru u malom nogometu, pobjedu je odnijela ekipa Međimurski lepi dečki i time osigurala plasman na međunarodnu završnicu Plazma Sportskih igara mladih koja će se održati 21. - 25. kolovoza u Splitu, dok su Kameleoni iz Rugvice osvojili srebrnu medalju, a brončana ekipa je Bili As ADB iz Splita. Ekipe osim medalja kući nose i vrijedne Tommy poklon pakete.

Dvorana Studentskog doma Bruna Bušića u Splitu u subotu je ugostila FIDE turnir u šahu u sklopu Državne završnice Plazma Sportskih igara mladih. Šahovski turniri ove su se godine igrala pod pokroviteljstvom FIDE – Svjetske šahovske organizacije. Iznimno jak turnir pod okriljem Plazma Sportskih igara mladih okupio je najbolje mlade šahiste i šahistkinje iz cijele države koji su se natjecali u dvije starosne kategorije: 11 godina i mlađi te 15 godina i mlađi.

Nina Crvelin (Solin) je srebrna u kategoriji djevojčica do 11 godina, a Iva Crvelin (Solin) u kategoriji do 15 godina, a Matija Mimica (Split) osvojio je drugo mjesto u kategoriji dječaka do 15 godina, a svi su osigurali prolaz na Međunarodnu završnicu. Rezultati šaha u svim kategorijama objavljeni su na: https://www.igremladih.hr/bs/novosti/dodijeljene-medalje-prvacima-hrvatske-u-sahu.

Teniski tereni Dalmacijacement Solin u nedjelju ugostili su Hrvatska pošta Cup u tenisu. Mladi tenisači i tenisačice igrali su u muškoj i ženskoj konkurenciji u tri jakosne kategorije: narančasti turnir (2014. godište I mlađi), zeleni turnir (2013. godište i mlađi) te žuti turnir (2009. godište I mlađi). Luka Karamatić (Split) osvojio je zlatnu medalju, a Leonid Abramov (Solin) brončanu u narančastoj kategoriji, dok je u istoj kategoriji kod djevojčica Leona Kardum (Solin) zlatna, a Katarina Vrdoljak (Split) srebrna. Izvrsne predstavnike Splitsko-dalmatinska županija imala je i u zelenoj kategoriji, Ana Baketić (Solin) izvrsna je prva, a Petra Poljičak (Solin) treća, dok je kod dječaka Lovre Karamatić (Solin) na doprvak. Žuta kategorija borila se na prolaz za Međunarodnu završnicu, a Filipa Bodrožić (Solin) je prvakinja Hrvatske, dok je brončani Mihael Kranjac (Split).

Plazma Sportske igre mladih najveća su amaterska sportska manifestacija u Europi i u 27 godina postojanja okupile su više od 2.5 milijuna djece i mladih, a kroz druženje i sport promiču zdrave stilove života i opće prihvaćene društvene vrijednosti poput multikulturalizama, tolerancije i uvažavanja različitosti.

Plazma Sportske igre mladih ove su godine organizirale više od 250 turnira u 10 Sportskih disciplina (Coca- Cola Cup u nogometu, Tommy turnir u malom nogometu, Kinder turnir u uličnoj košarci, HEP turnir u rukometu, odbojka, Hrvatska pošta Cup u tenisu, stolni tenis, turnir u odbojci na pijesku, šah, graničar i atletika) i 27 jednodnevnih sportsko-edukativnih događanja u sklopu Telemach Dana sporta. Igre su trenutno aktivne u 3 zemlje: Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini u čijim sustavima godišnje sudjeluje više od 260.000 djece i mladih.

Državna završnica u Splitu ugostila je više od 1000 djece iz cijele Hrvatske, a nakon održanih natjecanja Tommy turnira u malom nogometu, stolnog tenisa, FIDE turnira u šahu i HP turnira u tenisu, nastavljaju se natjecanja Coca-Cola Cupa, HEP turnira u rukometu i Kinder Joy turnira u uličnoj košarci.