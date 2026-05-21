“Nitko nije otišao ni bio potjeran”: Hrvatske ruže o promjenama u bendu

Nedavno su se pojavile informacije o raspadu sastava Hrvatske ruže zbog odlaska pjevača Antonija Maričevića.

"Hrvatske Ruže su u ovom trenutku na putu prema Zagrebu, gdje 23. 5. nastupamo na manifestaciji 35 godina Domovini vjerni i odlazimo tamo u punom sastavu. Upravo smo snimili videospot za novu pjesmu Slikaj mi rodni kraj, koja izlazi za 10 dana. Do kraja godine imamo potpisanih 40 nastupa, uključujući nekoliko direktnih TV prijenosa.

Kako je zvuk benda koncipiran na rock glazbi, Neno Ninčević je odlučio da Antonio krene u solo karijeru s pop zvukom, koji je puno prilagođeniji njegovu glazbenom ukusu, a Hrvatske Ruže nastavljaju sa svojim tvrđim zvukom te domoljubnim i ljubavnim pjesmama, s pjevačem Ivanom Vareninom i pjevačicama Gabrijelom Novaković i Tinom Celić, koje ćemo i predstaviti u Zagrebu.

Prema tome, niti je bend itko napustio niti je iz benda itko potjeran, radi se o dogovoru nas, Nene Ninčevića i Antonija. Nikad nismo bolje zvučali nego sada, što ćemo i pokazati na projektu Nestali, na kojem Neno radi već 6 mjeseci. Vidimo se na predstojećim koncertima", poručili su za Index.

Nove članice predstavljene uz Slavena Bilića i Iron Maiden

Na Instagram profilu grupe ranije je osvanula fotografija s druženja, u čijem su opisu predstavljene nove članice benda.

"Neno Ninčević, nove članice HRVATSKIH RUŽA Gabi i Tina, legenda Slaven Bilić i članovi legendarne grupe Iron Maiden, ugodno druženje u splitskoj noći", piše u opisu objave.

O sastavu

Hrvatske ruže hrvatski su glazbeni sastav osnovan 2023. godine. Izvode domoljubne pjesme s temama vjere, zajedništva i nostalgije. Jedan od članova sastava je Nenad Ninčević, poznat kao autor brojnih hrvatskih pjesama. Širu pozornost dobili su pjesmom "Ako ne znaš šta je bilo", koju su 2024. snimili s Markom Perkovićem Thompsonom. Među njihovim pjesmama su "Kardinale", "Gdje god da me nose Bog i sudbina" i "Sokolovi".