„Salonitanski krajolik“: Nova dječja publikacija vodi najmlađe kroz baštinu Salone

Arheološki muzej u Splitu predstavit će u srijedu, 27. svibnja 2026. godine, novu dječju publikaciju pod nazivom „Salonitanski krajolik“, namijenjenu najmlađim čitateljima i upoznavanju kulturno-povijesne baštine antičke Salone. Predstavljanje će se održati u 11 sati na arheološkom lokalitetu Salona, u prostoru Tusculuma u Ulici don Frane Bulića 91 u Solinu.

Riječ je o prvoj, u planiranoj seriji publikacija kojima Arheološki muzej u Splitu najmlađima približava kulturno-povijesnu baštinu Salone kroz igru, priču, ilustraciju i suvremene modele edukacije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Posebnost događanja je i dječji edukativni program koji prethodi predstavljanju same publikacije, u sklopu kojeg se očekuje dolazak gotovo 200 djece vrtićke i predškolske dobi iz različitih odgojno-obrazovnih ustanova. Djeca će od 9 do 11 sati sudjelovati u tematskim vodstvima kroz Salonu te radionicama osmišljenima upravo za najmlađe posjetitelje.

Publikacija „Salonitanski krajolik“, autora Jerka Rošina i ilustratorice Dijane Dore Rošin, te u nakladi Arheološkog muzeja u Splitu, pisana je u stihovima i prilagođena upravo najmlađim čitateljima. Kroz priču arheologinje Nike, arheologa Luke i njihove pomoćnice, mace Dame djeca upoznaju prirodu, geografski prostor i arheologiju na zabavan i pristupačan način.

Tijekom 2025. godine Arheološki muzej u Splitu realizirao je više od 300 edukativnih programa s preko 5000 sudionika, kontinuirano razvijajući edukativne sadržaje za sve dobne skupine, poglavito djecu, obitelji i odgojno-obrazovne ustanove.