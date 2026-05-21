Zgodni sin našeg bivšeg ministra plijeni poglede gdje god se pojavi: Zbog izgleda je upao u probleme

Hrvatski plivač i olimpijac Nikola Miljenić (28) plijeni poglede gdje god se pojavi, a nije prošao neopaženo ni na najglamuroznijem događaju godine - Story Hall of Fame Cabaret Edition by Prahir, koji je tradicionalno okupio najpoznatija domaća i regionalna lica. Prošlogodišnji najpoželjniji hrvatski neženja po izboru čitatelja Storyja, kojeg je ove godine na drugo mjesto izgurao Joško Gvardiol, za ovu je prigodu odabrao klasičnu, ali i nepogrešivu kombinaciju crnog odijela, bijele košulje i kravate, što je bilo i više nego dovoljno da zablista.

Nikola je inače sin bivšeg ministra pravosuđa Orsata Miljenića te sam ističe da je upravo od oca naslijedio sportski gen, a od majke upornost. Plivanjem se počeo baviti sa sedam godina, sudjelovao je Olimpijskim igrama u Tokiju i Parizu, a prilikom kvalifikacije za zadnje je srušio rekord Duje Draganje na 100 metara slobodno, koji je bivši plivač držao 15 godina. Također je i uspješan poduzetnik te je studirao i pravo u SAD-u.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zbog svojih sportskih uspjeha, ali i izgleda, postao je i žrtva prevare. Naime, prije dvije godine je netko u Americi iskoristio njegove fotografije za lažan profil na društvenim mrežama.

'David, 33 godine, slobodan. Doktor, Sjedinjene Američke Države. Traži ozbiljnu vezu', stajalo je uz Nikoline fotografije u objavi koja je osvanula na Threadsu, piše Story.